Preço do bitcoin recua para US$ 51 mil e gera ‘oportunidades de compra’, segundo especialista

Nesta quarta-feira, 21, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam o dia em queda, movimentando mais de US$ 93 bilhões nas últimas 24 horas. O cenário, apesar de “sangrento” com cotações no vermelho, não deve ser suficiente para acabar com a tendência de alta do momento, de acordo com especialistas.

Atualmente o bitcoin é cotado a US$ 51.170, com queda de 3,15% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, desde o início do ano a principal criptomoeda que atingiu recentemente mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado, já subiu 20,85%.

"Ao analisar indicadores como o open interest e o volume de liquidações resultantes da recente queda do bitcoin, nota-se que o mercado não apresenta uma alavancagem excessiva. Essa condição contribui para a sustentação da tendência de alta atual”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Com esse cenário em mente, podemos interpretar a recente queda como um movimento corretivo, ocorrência natural após as duas semanas seguidas de alta do bitcoin. Sob a ótica da análise gráfica, o recuo ainda pode se estender até a faixa de US$ 48 mil a US$ 50.500, sem que a tendência de alta seja comprometida, gerando potenciais oportunidades de compra antes da retomada da tendência de alta”, acrescentou o especialista.

Galhardo ainda citou eventos positivos que podem impulsionar o preço do bitcoin este ano. De acordo com um relatório do Standard Chartered, a cripto pode chegar a custar US$ 100 mil em 2024.

"É importante destacar que essa correção não compromete os fatores positivos para o futuro, incluindo o aumento expressivo nos fluxos de entrada dos ETFs de bitcoin à vista, e eventos significativos como o próximo halving da rede Bitcoin, previsto para abril desse ano", concluiu.

Na última terça-feira, 20, cerca de US$ 2,5 bilhões foram transacionados em ETFs de bitcoin à vista nos EUA, que foram aprovados no país no último mês e contam com opções de gigantes como BlackRock e Fidelity. O valor é o maior até agora.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 2.907 no momento, com queda de 3% nas últimas 24 horas. Na última terça-feira, 20, a criptomoeda nativa da rede Ethereum e segunda maior do mundo chegou a ultrapassar a marca de US$ 3 mil pela primeira vez desde 2022, mas logo recuou.

Apesar disso, o ether ainda apresenta alta de mais de 27% desde o início de 2024 e alimenta expectativas de alta com solicitações em aberto para ETFs de ether à vista nos EUA e uma atualização importante.

No momento, a maioria das 20 principais criptomoedas em valor de mercado é negociada no vermelho. Confira:

• Solana (SOL): -6,59%

• XRP (XRP): -5,56%

• Cardano (ADA): - 7,34%

• Avalanche (AVAX): - 6,74%

• Chainlink (LINK): - 5,80%

• Polkadot (DOT): - 7%

• Polygon (MATIC): - 6,21%

• Internet Computer (ICP): - 8,62%

