Empresa por trás de NFTs que conquistaram Neymar e Madonna anuncia demissão em massa

O CEO da Yuga Labs, Greg Solano, teve um “dia difícil”, informou ele aos funcionários da empresa em uma mensagem que depois compartilhou com o mundo no X. Alguns desses funcionários tiveram um dia ainda pior após uma reunião geral onde foram anunciadas demissões. Yuga se perdeu, explicou Solano. A empresa é responsável por sucessos do mundo dos NFTs, como a coleção Bored Ape Yacht Club, cujos tokens habitam as carteiras de famosos como Neymar, Madonna, Justin Bieber, entre outros.

Em sua mensagem à equipe, Solano disse que avaliou a empresa nos dois meses desde que assumiu o cargo de CEO e que sua conclusão foi perturbadora:

“O espírito criativo que impulsionou esta empresa desde o início tem sido confundido por processos corporativos labirínticos. Trabalhamos muito e nos importamos, mas de alguma forma acabamos em grupos e comitês. Planejamos mais do que enviamos.”

“Os royalties dos criadores estavam prosperando e tornaram todo o nosso ecossistema elétrico. Agora estamos no modo difícil”, disse Solano, mas ele tem um plano.

Solano disse que alguns passos na reorganização já foram dados, apontando para o spinout de HV-MTL e Legends of the Mara, anunciado em 17 de abril. O desenvolvedor de jogos Faraway, já colaborador da Yuga, adquiriu essas propriedades e contratou o diretor de jogos da Yuga, Spencer Tucker. Em sua mensagem de 26 de abril, Solano disse que Yuga se concentraria no desenvolvimento de seu projeto de metaverso Otherside.

Pouco antes de Solano fazer seu anúncio, Won Kim anunciou no X que havia sido nomeado chefe de parcerias de marca da Yuga. Kim foi o cofundador do fundo e agência de consultoria de tokens não fungíveis (NFT) Bored Room Ventures, que ele trocou pela Yuga, de acordo com seu perfil no LinkedIn .

A comunidade cripto X mostrou uma reação mista às notícias das demissões. A reação à postagem de Solano foi esmagadoramente favorável.

Yuga Labs foi pioneira em colecionáveis ​​de NFTs, mas tem enfrentado dificuldades durante a evolução desse mercado. Em outubro, a empresa passou por uma reestruturação , com uma rodada de demissões.

Yuga Labs se recusou a comentar mais sobre a situação quando o Cointelegraph procurou mais informações.

