Empresa aproveita baixa no mercado e compra R$ 740 milhões em bitcoin

A empresa desenvolvedora de software MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira, 25, que adquiriu cerca de US$ 150 milhões (R$ 744 milhões, na cotação atual) em bitcoin entre os dias 1º de agosto e 24 de setembro. O movimento foi informado em um documento enviado aos reguladores dos Estados Unidos.

Ao todo, a companhia comprou 5.445 bitcoins por um valor total de aproximadamente US$ 147,3 milhões. Com isso, o preço médio de compra foi de US$ 27 mil por unidade do ativo, já levando em conta taxas e outros gastos. A cifra está em linha com o padrão de aquisições da MicroStrategy em outras ocasiões.

Com as novas aquisições, a companhia detém agora um total de 158.245 unidades da criptomoeda, somando um valor total de US$ 4,68 bilhões e com um preço médio de compra de US$ 29.582. Os novos investimentos reforçaram a posição da MicroStrategy como maior detentora institucional do ativo.

O financiamento para as novas compras envolveu a emissão de 403.362 unidades de ações da empresa, que são negociadas na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos. Em agosto, a MicroStrategy compartilhou a previsão de arrecadar US$ 750 milhões por meio de novas emissões.

À época, a empresa explicou que planejava usar parte dos fundos arrecadados nessa operação para financiar a aquisição de bitcoin. As novas aquisições ocorrem em meio a um momento adverso para a criptomoeda, alternando entre baixas e lateralidade conforme o mercado foca no ciclo de juros dos Estados Unidos.

MicroStrategy e bitcoin

Atualmente, o ativo está cotado na casa dos US$ 26 mil, após superar os US$ 30 mil. Também em 2023, a MicroStrategy aproveitou momentos semelhantes de comportamento de preço da criptomoeda para realizar compras a preços menores, expandindo sua margem de lucro com as operações.

A estratégia da companhia tem sido usar o bitcoin como uma reserva de valor, identificando o ativo nos seus balanços. Em julho, a gestora Berenberg destacou que uase todo o valor atual da companhia de software está ligado a essa quantidade de bitcoins em suas reservas.

O ex-CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, foi quem criou a estratégia. Conhecido no mercado por ser um grande defensor do bitcoin, ele afirmou em agosto que as aquisições do ativo por empresas não deveriam gerar medo entre investidores menores, já que acabam sendo uma validação da tese da criptomoeda como reserva de valor.

