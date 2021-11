Em parceria com Robinhood, Burger King distribuirá R$ 15 milhões em cripto

A rede de fast-food Burger King planeja sortear criptomoedas como uma forma de premiar seus clientes, em parceria com uma das maiores corretoras de ativos dos EUA, a Robinhood.

Começando nesta segunda-feira, 1, e com duração de três semanas, o programa chamado “Royal Perks”, ou “Vantagens de ser da realeza” em português, irá premiar usuários que gastarem mais de 5 dólares no aplicativo da popular rede de fast-food.

De acordo com os dados fornecidos pelo Burguer King, serão distribuídos ao todo 20 bitcoins, 200 ether e 2 milhões de unidades de dogecoin para os usuários que atingirem a meta de gastos no aplicativo.

A grande maioria dos usuários irá receber dogecoin. Aproximadamente uma em cada 10 mil pessoas irá receber ether e uma em cada 100 mil, um bitcoin inteiro, que hoje totaliza mais de 62 mil dólares.

Os usuários receberão um código por e-mail confirmando o prêmio e precisarão ter uma conta na Robinhood para resgatar o prêmio em cripto.

Com a atividade de negociações reduzida nos últimos meses, gerando queda significativa na taxa de abertura de conta, a receita da Robinhood caiu 78% durante o terceiro trimestre. Listada na Nasdaq, aparentemente, a corretora espera pegar impulso com o recente aumento do otimismo no mercado de criptoativos para alcançar novos clientes, que podem ser fruto de promoções como a que está sendo realizada em parceria com o Burger King, que obriga os premiados a abrirem novas contas na corretora.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

