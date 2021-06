Robert Kiyosaki reafirma previsão de crise e diz: compre ouro e bitcoin

O escritor Robert Kiyosaki, autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", reafirmou nesta segunda-feira, 28, a sua previsão de que uma crise econômica global sem precedentes está a caminho, e sugeriu a seus seguidores se protegerem com ouro, prata e bitcoin.

"O melhor momento para se preparar para um crash é antes do crash. O maior crash da história do mundo está chegando. A boa notícia é que o melhor momento para ficar rico é durante um crash. A má notícia é que o próximo crash vai ser um bem longo. Compre mais ouro, prata e bitcoin enquanto você pode. Se cuide", disse em sua conta oficial no Twitter, na madrugada desta segunda.

The best time to prepare for a crash is before the crash. The biggest crash in world history is coming. The good news is the best time to get rich is during a crash. Bad news is the next crash will be a long one. Get more gold, silver, and Bitcoin while you can. Take care.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 28, 2021