PayPal compra empresa de custódia de criptomoedas por R$ 2,87 bilhões, diz site

O PayPal, que desde o ano passado oferece serviços ligados às criptomoedas, adquiriu a Curv, empresa de custódia desse tipo de ativo, por cerca de 500 milhões de dólares, segundo informações divulgadas pelo CoinDesk. Já o israelense Calcalist, do mesmo país onde a Curv foi criada, fala em "algo entre 200 e 300 milhões de dólares". O PayPal ainda não se manifestou sobre o assunto.

A Curv é conhecida como empresa de custódia pioneira na integração de infraestrutura institucional da carteira MetaMask para serviços de finanças descentralizadas (DeFi). Na última semana, a Curv anunciou parceria com a Iota Foundation, responsável pela criptomoeda Iota, para espandir o seu ecossistema.

A suposta aquisição pelo PayPal vem depois que as conversas entre a gigante de pagamentos e a BitGo, uma das maiores empresas de custódia de criptoativos do mundo, foram encerradas sem um acordo entre as partes, em dezembro de 2020.

“O PayPal fez algumas grandes aquisições no passado, como a Vemno, e agora eles querem se tornar donos de algo ligado ao mercado de criptoativos”, disse uma fonte proxima à empresa ao CoinDesk.

Desde que passou a permitir que seus usuários comprem, vendam, guardem e utilizem criptomoedas, em outubro de 2020, o PayPal utiliza a Paxos, regulamentada no Estados Unidos, como ferramenta de negociação de custódia de criptoativos.

Com a enorme aceitação dos serviços com criptoativos nos EUA, que incluiu uma gigantesca lista de espera quando foi anunciada e um imenso volume de bitcoins negociados em sua plataforma, o PayPal pretende levar as funcionalidades ligadas ao setor para todos os seus mais de 320 milhões de usuários no mundo e, segundo a própria empresa, o próximo país da lista é o Reino Unido.

