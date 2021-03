Apple pode ser a próxima a investir em bitcoin e no mercado de criptoativos, diz RBC

Depois que a Tesla anunciou ter comprado 1,5 bilhão de dólares em bitcoin, levando a criptomoeda para uma alta de quase 20%, mais uma gigante pode seguir pelo mesmo caminho. Segundo relatório do RBC Capital Markets, a Apple pode ser a próxima a entrar no mercado cripto.

Em nota aos clientes do banco de investimentos que é parte do grupo Royal Bank of Canada, o analista Mitch Steves afirma que a gigante da tecnologia poderia ver suas ações subirem 25% caso decida investir no mercado de criptoativos.

"Se a empresa decidir entrar no mercado de negociação de criptoativos, acreditamos que ela ganharia participação de mercado imediatamente e promoveria grandes mudanças na indústria", disse o analista do RBC, acrescentando que isso poderia ajudar os EUA a se tornarem líderes no mercado de criptoativos pelas próximas duas décadas.

Para o analista, existe uma "clara oportunidade" para a Apple começar a oferecer serviços de compra e venda de bitcoin e outros criptoativos. Segundo ele, a Apple já possui um aplicativo para isso — o Wallet — e, com ele, poderia oferecer um ambiente seguro e eficiente que já é utilizado por milhões de pessoas.

Além disso, o analista ainda afirma que, caso a Apple adicione as criptomoedas ao app que funciona como uma carteira digital, isso reduziria os riscos legais do mercado de criptoativos em termos de regulamentação: "Se a maioria dos criptoativos (seja o bitcoin ou outros ativos digitais) estiverem nos EUA, não faria sentido, na nossa visão, proibi-los", diz o relatório.

O mercado de criptoativos pode ser uma fonte de receita considerável para a empresa. A Square, dona do CashApp, por exemplo, anunciou lucro de 1,6 bilhão de dólares no último trimestre de 2020, apenas com a receita das negociações de criptomoedas de seus 30 milhões de usuários. A Apple, com 1,5 bilhão de usuários, poderia ganhar 40 bilhões de dólares por ano caso passasse a oferecer esse tipo de negociação no seu app Wallet, segundo o RBC.

Maior empresa do mundo por capitalização de mercado e avaliada em quase 2,3 trilhões de dólares, a Apple tem avançado lentamente quando o assunto são os criptoativos. Em 2014, a empresa chegou a banir apps ligados a este mercado, mas deopis reverteu a decisão. Atualmente, a empresa ainda proíbe que seu cartão de crédito Apple Card seja utilizado para compra de ativos digitais.

