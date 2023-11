De olho em 2024: 5 tendências quentes do universo cripto

2024 vai entrar para a história do mundo cripto. Vamos testemunhar um novo halving do bitcoin, o lançamento dos primeiros ETFs spot de bitcoin e de ether, o importante upgrade Dencun da Ethereum e a provável queda das taxas de juros nos Estados Unidos e Europa.

Esses e outros drivers no horizonte dos ativos digitais prometem inaugurar uma temporada de bonança para os investidores.

Ao mesmo tempo, as tecnologias disruptivas que fomentam o ecossistema devem performar um salto inédito na história, tornando a criptoesfera mais segura, dinâmica, interconectada, e também mais integrada ao mundo real e ao sistema financeiro tradicional.

Desenvolver a capacidade de se antecipar e se adaptar a essas transformações é crucial. É uma habilidade que coloca o investidor à frente da curva.

Grande parte dos investidores apenas reage ao que acontece no mercado. Agora, quando você entende o que está por vir, está apto a preparar um plano de ação e fluir com ele. Isso multiplica as suas chances de tomar boas decisões e obter melhores resultados.

Algumas tendências já emergem deste novo cenário. Vamos acompanhar algumas delas a seguir.

Amadurecimento de DeFi

Em 2024, as plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi) irão muito além dos empréstimos. As informações do mercado apontam para uma expansão dos serviços DeFi em searas como gestão de ativos, seguros descentralizados e derivativos, como opções.

O amadurecimento do DeFi vem ainda da sua capacidade de integração com sistemas financeiros tradicionais. Uma correlação harmoniosa entre os setores tem o potencial de redefinir como as pessoas interagem e se beneficiam dos serviços financeiros e 2024 promete marcar um avanço significativo na direção de uma aceitação generalizada do DeFi.

Para isso, por outro lado, os desenvolvedores precisarão repensar os modelos de experiência do usuário para tornar o ambiente DeFi mais amigável e, portanto, mais atrativo para um público mais amplo.

Interoperabilidade

A evolução da interoperabilidade entre as redes na criptoesfera é fundamental para impulsionar a adoção dos ativos digitais e da blockchain. Os desenvolvedores vêm trabalhando duro para superar esse desafio e elevar a colaboração a novos níveis.

A interoperabilidade atua para eliminar barreiras e atritos na transferência de ativos e dados entre as diversas blockchains, rompendo com os silos e aprimorando a conectividade no ambiente cripto como um todo.

O crescimento da colaboração ajuda a simplificar e otimizar operações, podendo marcar um salto na eficiência geral da indústria de blockchain e criptomoedas em 2024.

Privacidade

Uma das maiores batalhas da Web3 é para solucionar questões que fragilizam a privacidade nas transações digitais.

Em 2024, vale a pena ficar de olho, pois é provável que a gente acompanhe uma fase explosiva no desenvolvimento e na integração de tecnologias centradas em privacidade.

E por que isso é importante?

No universo cripto, todas as operações feitas pelos usuários são registradas em blockchain e ficam expostas publicamente, permitindo a qualquer pessoa consultá-las na rede. Ainda que as negociações sejam realizadas a partir de uma chave pública, o que teoricamente protegeria a identidade dos usuários, não é uma tarefa muito complexa conseguir identificar o titular da chave.

O registro público é um dos aspectos fortes da tecnologia blockchain, porque gera mais transparência e confiabilidade para o ecossistema cripto. Por outro lado, também expõe o usuário a agentes mal intencionados.

É aí que entram as soluções de privacidade. Ao lançar mão de criptografia mais avançada, elas operam para dificultar e até impedir o rastreamento das operações.

Soluções de escalabilidade

É um desafio para as plataformas dar suporte a um número cada vez maior de transações sem fraquejar na segurança e ceder ao congestionamento - que traz lentidão nas operações e taxas mais altas.

As soluções de escalabilidade são desenvolvidas para atacar esse gargalo. Funcionam como camadas adicionais a uma rede principal, como a ethereum, por exemplo, trabalhando para processar transações com mais agilidade e muito mais economia.

Elas são chamadas também de Layer-2 (Camada 2) ou L2, porque são construídas sobre as blockchains intituladas Camada 1 e funcionam em prol de sua eficiência. Ethereum, que citei anteriormente, e bitcoin são blockchains L1.

A Lightning Network é um exemplo bem-sucedido de L2 baseada em bitcoin. Segundo um levantamento divulgado em outubro pela exchange River, a solução registrou um crescimento de 1.212% de agosto de 2021 ao mesmo mês de 2023.

Existe um hype tão grande em torno do tema que até algumas das maiores exchanges centralizadas do mundo estão entrando no jogo. A Coinbase foi a primeira a apostar em uma Layer-2 própria, em agosto, sendo seguida recentemente pela OKX.

Expansão da utilidade dos NFTs

A valorização dos NFTs de arte e os famigerados JPGs causaram um abalo sísmico durante o ciclo de alta em 2021. Cifras milionárias foram desembolsadas por investidores anônimos e famosos. Desde então, esses casos de uso ficaram marcados na memória.

Os NFTs são também isso, mas não só isso. Aliás, colecionáveis e avatares são apenas uma parte muito pequena do que está por vir. 2024 deve instaurar uma nova era de utilidade para essa categoria de tokens que, inclusive, já começou a revolucionar setores da indústria como é o caso do imobiliário.

As tendências estão aí e nós precisamos estar atentos para navegar pelas transformações sempre a favor da correnteza. À medida que as tecnologias evoluem, abraçar essas mudanças é o caminho para desenvolver resiliência e tomar decisões mais fundamentadas, especialmente em um ambiente de disrupção tão veloz como o cripto. Preparem-se!

