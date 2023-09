Projeto perde R$ 1 bilhão em criptomoedas após ser alvo de invasão

A Mixin Network, um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) confirmou nesta segunda-feira, 25, que foi alvo de um ataque hacker que resultou na perda de aproximadamente US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão, na cotação atual) em fundos. A perda já é uma das maiores do setor em 2023.

O projeto é um protocolo de segunda camada que tem como principal objetivo tornar transferências entre blockchains mais baratas e eficientes, aumentando a escalabilidade no ecossistema cripto. Entretanto, usuários acusaram o projeto de contar com uma base de dados centralizada, que pode ter facilitado o ataque.

Os dados mais recentes sobre o protocolo, divulgados em julho deste ano, apontam que os 100 maiores ativos que circulam na Mixin Network possuem um valor de mercado total de US$ 1,1 bilhão. Isso indica que o golpe representou uma perda de cerca de um quinto do valor do projeto.

Segundo o protocolo, o banco de dados da Mixin foi alvo de um ataque de hackers que envolveu a perda dos criptoativos. A base funciona em um serviço de nuvem, e a empresa informou que entrou em contato com o Google e a empresa de segurança em blockchain Slow Mist Team para ajudar na investigação.

Após o ataque, o protocolo anunciou um congelamento temporário nos serviços de saque e depósito."Após discussão e consenso entre todos os nós, estes serviços serão reabertos assim que as vulnerabilidades forem confirmadas e corrigidas", explicou um post no X, antigo Twitter.

Até o momento, a Mixin Network não deu detalhes sobre os próximos passos em relação aos fundos perdidos. "Faremos o nosso melhor para minimizar as perdas e pedimos desculpas profundamente por isso", pontuou a publicação. O fundador do protocolo deve se pronunciar sobre o tema nas próximas horas.

[Announcement] In the early morning of September 23, 2023 Hong Kong time, the database of Mixin Network's cloud service provider was attacked by hackers, resulting in the loss of some assets on the mainnet. We have contacted Google and blockchain security company @SlowMist_Team…

