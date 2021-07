Podcast: Os impactos para o bitcoin com o aumento da regulação na China

Nas últimas semanas, a China aumentou a repressão à mineração e à negociação de bitcoin e outras criptomoedas no país. Por conta disso, grandes mineradoras iniciaram um processo de migração de suas atividades para outras localidades, buscando países que possuam uma política mais amigável em relação à mineração e um custo energético atrativo.

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, André Portilho e Rudá Pellini explicam como está sendo a saída de grandes mineradoras da China e quais são os verdadeiros impactos ambientais da mineração de bitcoin.

