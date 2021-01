Podcast: faz sentido chamar o bitcoin de reserva de valor?

O novo episódio do podcast do Future of Money trata de um assunto importante e atual sobre o maior criptoativo do mundo: faz sentido chamar o bitcoin de reserva de valor?

Reserva de valor são aqueles ativos que têm a capacidade de preservar o seu poder de compra com o passar do tempo, mesmo — ou principalmente — diante de crises e outros problemas. É, então, uma forma de se proteger contra uma eventual desvalorização de outros ativos ou investimentos.

A reserva de valor mais conhecida do mundo é o ouro. O metal precioso, aconteça o que acontecer na política e na economia globais, continuará sendo valioso. Ações de uma empresa, por exemplo, não são uma reserva de valor. Elas podem simplesmente não valer nada no futuro, por mais sólida que seja a companhia atualmente.

O ouro, claro, não é uma única opção de reserva de valor disponível. Existem muitos ativos que são usados para este fim. Vinhos caros, ítens colecionáveis, arte, imóveis, pedras preciosas, títulos de dívida e muitos mais.

Recentemente, um novo ativo busca se consolidar como opção de reserva de valor: o bitcoin. O ativo digital cumpre alguns dos requisitos comuns para ser considerado uma reserva de valor: é escasso (sua emissão é limitada e, portanto, não é algo que todo mundo pode ter na quantidade que quiser), é uma unidade de conta (uma das funções do dinheiro, que é utilizada como valor de algo, medido em uma moeda específica) e pode ser guardado e trocado. Do outro lado, os seus detratores dirão que ainda é algo muito novo e bastante volátil.

Quer saber mais sobre esse assunto e entender se e porque o bitcoin pode, ou não, ser considerado uma reserva de valor? Ouça o podcast do Future of Money no canal da EXAME Invest no Spotify, no player abaixo ou na sua plataforma de streaming preferida, com apresentação do head de criptoativos da EXAME, Nicholas Sacchi, e do associate director do BTG Pactual, Lucas Yamamoto:

