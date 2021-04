Podcast: Centralização das blockchains e seus impactos na hora de investir

Um dos pilares principais por trás da criação do bitcoin foi a descentralização. Entretanto, existem diversas blockchains que não são, de fato, descentralizadas.

Atualmente, muitos projetos têm apostado em um caminho mais centralizado, para que seja possível promover uma escalabilidade maior e reduzir os custos de seus usuários a cada transação. Nesse sentido, projetos como o da Binance Smart Chain ganham destaque, demonstrando que, apesar de trazer benefícios interessantes, a descentralização absoluta não é um fator fundamental para um bom funcionamento de um protocolo.

Nesta edição do seu podcast semanal sobre o futuro do dinheiro, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto discutem sobre o trilema por trás dos protocolos e explicam que, até mesmo a blockchain do bitcoin, de certa forma, possui indicadores de uma “centralização”.

Ouça o podcast clicando no player abaixo, ou na sua plataforma de streaming preferida:

No curso Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.