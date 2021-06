Plataforma de NFTs levanta R$ 20 milhões com Mark Cuban e Ashton Kutcher

A startup em blockchain NFT Genius anunciou o aporte de 4 milhões de dólares (20 milhões de reais) em rodada de investimento liderada por nomes como do dono do time de basquete Dallas Mavericks, Mark Cuban, do ator Ashton Kutcher e do especialista em bitcoin Anthony Pompliano.

A empresa pretende usar o valor recebido para desenvolver uma plataforma de negociação de tokens não-fungíveis ligados ao universo da música no blockchain Flow, que pertence à Dapper Labs, empresa responsável pelo NBA Top Shot e pelo site CryptoKitties, duas das maiores plataformas de NFTs colecionáveis do mundo, que também participou do investimento.

Apesar de ser focada no mercado musical, a empresa afirma, em comunicado, que "pretende trazer os NFTs para os mundos dos esportes, dos games e até da comédia". Segundo a companhia, os NFTs vão continuar popular mesmo depois da queda recente na demanda por esse tipo de ativo digital.

Mesmo com volumes menores de negociações, os NFTs continuam movimentando cifras milionárias. Na última semana, a foto de um cachorro da raça shiba inu que se tornou o popular meme "doge" - e deu origem à criptomoeda dogecoin - foi vendido por 4 milhões de dólares (20 milhões de reais).

Antes da queda, NFTs relacionados à música movimentaram 25 milhões de dólares (125 milhões de reais) em um único mês, em fevereiro. "A ideia do NFT Genius veio do nosso entendimento de que a tecnologia blockchain tem infinitas oportunidades além da 'cadeia' e do 'hype' dos NFTs", disse o CEO da empresa, Jeremy Born, ao site Decrypt.

Born disse ainda que, antes das plataformas de streaming, o universo da música estava diretamente ligado às coleções, e que os NFTs podem trazer esse aspecto de volta para este mercado, "permitindo que artistas se conectem de maneiras mais criativas com suas audiências".