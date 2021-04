Pampili lança tênis em NFT para arrecadar doações para crianças e jovens

A marca de calçados brasileira Pampili anunciou nesta segunda-feira, 19, o lançamento de um tênis em NFT, que será leiloado com o objetivo de arrecadar fundos para uma ONG que trabalha com crianças e jovens. Além do token em blockchain, o vencedor do leilão também receberá uma versão real e exclusiva do tênis, cujo modelo é único e inédito.

Com uma rápida ascensão nos últimos meses, o mercado de tokens não-fungíveis (NFTs), têm gerado grandes mudanças na forma como grandes marcas, como a NBA, realizam a venda de seus itens exclusivos. O NFT Pamp Jump da Pampili, será vendido através de um leilão virtual, que aceitará exclusivamente criptomoedas, no qual o maior lance receberá o tênis em sua versão digital e física. Além disso, 70% do valor arrecadado com sua venda será doado para a ONG Movimento Saber Lidar.

Todo o processo de compra do NFT será automatizado através de contratos inteligentes em blockchain (smart contracts), que habilitam o investidor a dar um lance somente se tiver o valor disponível em sua carteira e, caso seu lance seja o maior ao término do leilão, o valor é automaticamente transferido de sua carteira para a da Pampili.

Por ser um modelo único, a expectativa é que seu leilão, assim como no caso de outros NFTs extremamente raros, alcance a marca de milhares de dólares. Disponível na plataforma criada pela própria marca, o Pamp Jump também será leiloado de forma simultânea nos principais marketplaces de NFTs do mundo, alcançando investidores em qualquer lugar do planeta.

Assim como acontece com outros NFTs, o Pamp Jump também poderá ser revendido nos principais marketplaces do mundo, gerando ainda mais benefícios para a ONG Saber Lidar. De acordo com a Pampili, todas as revendas do NFT irão gerar uma comissão de 20% que será automaticamente enviada para a carteira da marca, que por sua vez, destinará o valor para doações. Ou seja, quanto mais o Pamp Jump for revendido, mais crianças e jovens serão beneficiados.

"Vamos estimular que os investidores brasileiros consigam comprar e que repassem o valor total para doações, formando o NFT do bem", disse Ariel Alexandre, CTO e fundador do E-commerce experience.

Diego Mestriner Colli, CEO Pampili GO e CCO do Grupo Pampili, disse que o lançamento do NFT é uma forma de continuar incentivando o sonho de muitas crianças: “O Pamp Jump foi inspirado em um dos maiores sonhos das meninas, VOAR. Nós ainda não descobrimos como fazer um tênis que voa, mas encontramos uma forma de ajudá-las a não deixar de sonhar. Além disso, temos um grande objetivo com o projeto que é arrecadar o maior volume financeiro possível, para conseguirmos fazer a diferença e contribuir com nosso país. Sabemos o quanto a saúde emocional e mental das crianças precisam ser cuidadas e por isso convidamos a ASEC".

Para Juliana Fleury, presidente da Associação pela Saúde Emocional de Crianças - ASEC e líder do Movimento Saber Lidar, o valor arrecadado com o leilão do NFT é fundamental para que o impacto da ONG alcance lugares do país em que a ONG ainda não atua.

”Nossa atuação já beneficiou crianças e jovens em mais de 100 municípios em todo o Brasil. Com a doação do valor arrecadado no NFT, vamos conseguir chegar a municípios em que ainda não temos atuação até o momento e impactar a vida de mais meninas para que elas possam VOAR e realizar seus sonhos, fortalecidas emocionalmente, principalmente nesse momento em que estamos passando por esta tão grave crise sanitária no mundo”

O mercado de NFTs vive um momento de crescimento, popularização e adoção por grandes marcas. Fora do brasil, empresas como Pizza Hut, NBA e NFL também criaram tokens não-fungíveis, que têm sido comercializados por milhares de dólares nos principais marketplaces de NFTs do mundo.