Primeira coleção de NFTs de estrela da NFL será produzida por brasileiros

O astro da NFL, Rob Gronkowski, anunciou nesta terça-feira, 9, que irá lançar uma coleção de NFTs com arte produzida pelo coletivo brasileiro Black Madre. Gronk, como é mais conhecido, é o primeiro atleta da principal liga de futebol americano do mundo a entrar no universo dos tokens não-fungíveis.

Os NFTs, como são popularmente chamados — a sigla vem do inglês "non-fungible tokens" — são tokens em blockchain, cujas informações são registradas em contratos inteligentes e que, por serem únicos, têm sido usados para produção e negociação de ativos digitais como colecionáveis e obras de arte.

“Sempre fui um grande colecionador de cards esportivos e agora é muito legal poder dar aos meus fãs essa oportunidade e ser o primeiro atleta a ter cards digitais colecionáveis”, disse, em entrevista à Reuters.

Apesar de ser o primeiro atleta de renome a lançar seus próprios NFTs, e de ser pioneiro também na NFL, outras grandes marcas ligadas ao esporte já têm plataformas próprias e movimentam milhões de dólares com a venda de seus NFTs, como é o caso do NBA Top Shot, do MotoGP Ignition e do F1 Delta Time.

A venda de NFTs tem chamado atenção por causa, principalmente, das altas cifras envolvidas. Um card de Cristiano Ronaldo na plataforma Sorare já foi vendido por mais de 100 mil dólares. No NBA Top Shot, um token único de Lebron James saiu por 205 mil dólares.

Fora do mundo do esportes, os valores são ainda maiores. Desenhos da multi-artista Grimes, que é esposa de Elon Musk, arrecadaram mais de 6 milhões de dólares, mesmo valor obtido em apenas uma peça do artista digital Beeple. Já um quadro tokenizado do britânico Banksy, cujo original foi destruído após a criação do NFT, foi leiloado a quase 400 mil dólares.

Os valores elevados criaram grandes expectativas sobre a negociação dos NFTs de Gronk, tricampeão do Super Bowl com o New England Patriots e atual vencedor da disputa com o seu novo time, o Tampa Bay Buccaneers. "Tenho a sensação que [a venda] ficará na casa dos milhões", disse. "Não vejo porque não. Vai ser grande!"

A venda dos cinco cards digitais comemorativos começa na próxima quinta-feira, 11, na plataforma especializada OpenSea.