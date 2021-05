Goldman Sachs inicia operações em mesa de negociação de criptoativos

O Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 6, o início das operações de sua mesa de negociação de criptoativos, que a princípio, negociará apenas derivativos.

Em um memorando interno, Rajesh Venkataramani, sócio do Goldman Sachs , informou aos colaboradores que a mesa de negociação de criptomoedas do banco já estava funcionando e, que negociou com sucesso dois tipos de derivativos vinculados ao preço do bitcoin, na categoria NDF (Non-Deliverable Forward), uma classe de contratos sem entrega física do ativo, que são liquidados em dinheiro e permitem que os clientes do banco especulem sobre o preço do bitcoin.

“Como parte de nosso lançamento inicial, executamos com sucesso as negociações futuras de bitcoin (BTC) NDFs e CME BTC em uma base principal, todas com liquidação em dinheiro”, disse Rajesh.

De acordo com o documento, essa é uma forma do Goldman Sachs expandir sua participação no mercado, de forma cautelosa e seletiva, que através dos derivativos, visa proteger seus clientes da volatilidade presente no mercado de criptoativos.

“Olhando para o futuro, à medida que continuamos ampliando nossa presença no mercado, embora de forma comedida, estamos integrando seletivamente novos fornecedores de liquidez para nos ajudar a expandir nossa oferta”

Além disso, o memorando redigido por Rajesh também deixou claro que o banco está negociando apenas derivativos do bitcoin, ressaltando que “a empresa não está em posição de negociar bitcoin ou qualquer criptomoeda (incluindo ethereum) em uma base física”.

