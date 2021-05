Galaxy Digital, gestora de Michael Novogratz, compra BitGo por US$ 1,2 bi

A Galaxy Digital, gestora de investimentos em ativos digitais, anunciou nesta quarta-feira, 5, o primeiro negócio bilionário no setor de criptoativos, a aquisição da BitGo, uma das maiores custodiantes de criptomoedas do mundo.

De acordo com os termos do acordo firmado entre as duas partes, o valor total da aquisição será de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares, que serão pagos em ações e dinheiro. A Galaxy usará parte de seu balanço patrimonial para arcar com as parcelas do pagamento em dinheiro, que poderá ser feito em até um ano após o fechamento do negócio.

Além disso, com a concretização do negócio, os acionistas da BitGo irão receber 33,8 milhões de dólares em dinheiro e 265 milhões de dólares em ações da Galaxy Digital, fazendo com que os acionistas da custodiante detenham 10% da nova empresa.

De acordo com o anúncio, a gestora considera a aquisição da BitGo como peça fundamental para oferecer produtos de investimento em criptomoedas ainda mais completos para seus clientes, que podem auxiliar a Galaxy a se tornar líder e referência no mercado de criptoativos.

“A aquisição posicionará o Galaxy Digital como uma plataforma de serviço completo, líder global para instituições que buscam acesso à criptoeconomia, oferecendo uma gama incomparável de produtos e serviços líderes da indústria”, comunicou a Galaxy Digital.

Com previsão para ser fechado no quarto trimestre de 2021, a compra é vista com bons olhos por Michael Novogratz, CEO da Galaxy Digital, que acredita que a incorporação da BitGo é necessária para que a gestora cresça e possa bater de frente com os modelos de negócios por trás do mercado financeiro tradicional.

“Para que os criptoativos se tornem essa transformação revolucionária, você vai precisar de empresas maiores, que vão bater a cabeça contra os negócios maiores”, disse Novogratz.

Por conta do grande aumento na demanda por criptoativos em todo o mundo, aquisições de empresas do setor têm se tornado cada vez mais frequentes, demonstrando que companhias de outros segmentos também estão de olho nesse mercado. No último mês, o PayPal anunciou a sua primeira aquisição no setor de criptoativos, adquirindo a Curv, outra custodiante de criptomoedas, por aproximadamente 500 milhões de dólares.

