Fluxo comprador leva bitcoin à US$ 40 mil, mas preço despenca 10% na sequência

O fluxo comprador de bitcoin continuou demonstrando força durante esta quinta-feira (7), levando o principal ativo digital do mundo a registrar um novo recorde de preço e ultrapassando os 40 mil dólares pela primeira vez. No entanto, um enorme volume de vendas nessa faixa de preço fez com que a cotação do criptoativo despencasse quase 10% em poucos minutos — e recuperasse boa parte disso pouco depois.

Segundo o site TradingView, o bitcoin atingiu exatos 40.380 dólares no mercado internacional às 15h16 (de Brasília), o maior preço já registrado na história do ativo. Imediatamente após a marca, o preço começou a recuar, chegando a atingir 36.600 às 15h49 — uma queda de 8,5% em apenas 33 minutos.

O grande volume de vendas na faixa dos 40 mil dólares pode ser reflexo da realização de lucros por parte dos investidores, já que o valor é o dobro 20 mil dólares registrados há menos de um mês e que representava uma máxima que já durava quase três anos.

No mercado brasileiro, o comportamento do ativo foi parecido, com uma nova máxima, de 220 mil reais, registrada às 15h20, seguido de uma queda até a faixa de 212 mil reais nos minutos seguintes. No momento da publicação, o ativo digital apresenta intensa volatilidade, variando entre 39 mil e 37 mil dólares.

Analistas já indicavam a possível formação de uma resistência nessa faixa de preço, que pode fazer com que o preço do bitcoin sofra uma correção no curto prazo. Além disso, uma quantidade recorde de posições “compradas” (apostando na alta do ativo) de contratos futuros de bitcoin também cria a possibilidade de uma movimentação intensa de preço, já que, se o ativo desvalorizar, muitas dessas posições serão liquidadas automaticamente pelo mecanismo chamado “stop loss” (ordem de compra ou venda pré-estabelecida para limitar ou impedir perdas), empurrando ainda mais o preço para baixo.

A favor do criptoativo — e do rompimento dessa possível resistência —, pesa o grande volume de dinheiro institucional alocado no mercado de criptoativos e a importante marca de 1 trilhão de dólares em capitalização de mercado total, registrada na última madrugada. Estes parecem ser, atualmente, os fatores preponderantes, já que o preço do ativo recuperou boa parte da queda e é negociado no momento a cerca de 38.200 dólares. Por outro lado, o mercado segue apresentando grande volatilidade, que podem provocar mudanças bruscas no mercado em pouquíssimo tempo.

