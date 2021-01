Bitcoin quebra novo recorde e mercado cripto chega a US$ 1 trilhão pela 1ª vez

O mercado de criptoativos atingiu uma marca histórica na noite da última quarta-feira (6), quando chegou, pela primeira vez na história, à marca de 1 trilhão de dólares em capitalização de mercado, no embalo de mais um recorde de preço do bitcoin, que chegou a 38 mil dólares no mercado internacional e passou dos 200 mil reais no mercado brasileiro.

A capitalização de mercado, ou market cap, em inglês, é a quantidade de dinheiro necessária para comprar todas as unidades de um determinado ativo, ou seja, é a multiplicação da quantidade de ativos em circulação pelo seu preço — no caso do bitcoin, por exemplo, seria multiplicar 18,59 milhões (total de bitcoins em circulação) por 38.000 dólares (preço atual de cada bitcoin), que dá o total de cerca de 706 bilhões de dólares, que é seu market cap.

Somadas as capitalizações de mercado de todos os criptoativos em circulação, o valor chegou à casa dos 13 dígitos pela primeira vez, totalizando exatos 1,03 trilhão de dólares — e, como mostra o cálculo acima, o bitcoin é responsável por quase 70% desse valor.

Cotado atualmente a 1.220 dólares, o ether (ETH), que tem 114,1 milhões de unidades em circulação, é responsável por mais 13% do market cap total dos criptoativos, sendo os 17% restantes divididos entre todos os outros projetos existentes no mundo. Os dados são do site CoinMarketCap.

Além de permitir que investidores entendam o tamanho relativo de um criptoativo em relação à outro, a capitalização de mercado total é importante para que seja possível comparar o mercado cripto com outros mercados e, assim, ter mais um dado para analisar sua força e potencial como investimento.

A capitalização de mercado total dos criptoativos praticamente dobrou no último mês, impulsionada pelas altas meteóricas de seus dois principais representantes — em 7 de dezembro, o market cap do bitcoin era de pouco mais de 357 bilhões e, do ether, de 67 bilhões de dólares. Hoje, os valores são 706 bilhões e 138 bilhões de dólares, respectivamente.

Em 2017, quando o mercado de criptoativos experimentou sua primeira grande alta, o market cap total teve pico próximo a 830 bilhões de dólares, antes de despencar junto com o preço dos ativos digitais no ano seguinte.

Desta vez, entretanto, com um volume maior de dinheiro e um fluxo constante de investimentos institucionais, uma queda tão acentuada parece impróvavel, e o market cap total dos criptoativos é um argumento de força e consolidação do setor.

No curso “Decifrando as Criptomoedas” da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. O especialista usa como exemplo o jogo Monopoly para mostrar quem são as empresas que estão atentas a essa tecnologia, além de ensinar como comprar criptoativos. Confira.