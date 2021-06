ETF de cripto brasileiro passa por 1º rebalanceamento e ganha novos ativos

A Hashdex anunciou nesta terça-feira, 1, o primeiro rebalanceamento do Nasdaq Crypto Index (NCI) desde o lançamento do HASH11, o primeiro ETF de criptoativos do Brasil. Dois novos criptoativos foram adicionados: uniswap e filecoin.

O índice NCI, criado pela gestora brasileira em parceria com a Nasdaq, é utilizado como referência do mercado de criptoativos e é replicado pelo HASH11. O rebalanceamento é feito a cada três meses, sendo este o primeiro desde que o ETF foi listado na bolsa de valores brasileira, a B3, em abril.

Desenvolvido pela Protocol Labs, a filecoin está no mercado desde 2014 e é um blockchain de armazenamento descentralizado, cujo objetivo é facilitar o aluguel de espaço digital para armazenamento pelos usuários da rede. Já a uniswap opera como uma corretora de criptoativos descentralizada, que possibilita que o usuário negocie dois ativos sem intermediários - é um dos projetos de DeFi mais populares do mundo.

“Elas entraram como parte do processo regular de ajuste do índice”, disse Samir Kerbage, CTO da Hashdex, em comunicado. “A uniswap já era um ativo que tinha uma representatividade alta em relação aos outros criptoativos do mercado, mas recentemente passou a ser suportado por mais custodiantes institucionais e exchanges que estão dentro da lista de exchanges acompanhadas pela Nasdaq, critério exigido pelo NCI”, justifica.

Já a filecoin, diz Kerbage, passou por um processo semelhante ao que ocorreu com a Uniswap, além de ter apresentando crescimento expressivo em seu valor de mercado: “O ativo saiu de 24 dólares em 31 de dezembro, chegou a valer cerca de 230 dólares há algumas semanas e, depois dessa queda recente do mercado, agora está em 70 dólares. Essa evolução do preço recente também o tornou elegível para o fundo”, diz.

Após o rebalanceamento, o NCI passa a contar com oito ativos digitais. Além de filecoin e uniswap, já faziam parte da cesta o bitcoin, o ether, a stellar, o litecoin, o bitcoin cash e o chainlink. Como acompanha o índice, o HASH11, que atualmente conta com 1,3 bilhão de reais em patrimônio, faz exatamente o mesmo rebalanceamento em suas alocações.

