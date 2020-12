Especialista da Glassnode cita métricas e prevê bitcoin a US$240 mil

Apesar da queda de mais de 10% desde que atingiu sua máxima histórica no último dia 1º de dezembro, a Glassnode continua otimista em relação ao futuro do bitcoin. Segundo a companhia, o ativo está pronto para aumentar 10 vezes de valor.

Na última quarta-feira (9), Rafael Schultze-Kraft, CTO da empresa de análise do mercado, publicou um gráfico em sua página no Twitter e afirmou: “Onde estamos no ciclo do mercado de bitcoin? Insanamente ‘bullish’, a maioria das métricas estão longe do topo. Se as coisas se desenvolverem como em 2017, poderemos ver o bitcoin subir mais de 10 vezes”.

1/ Where are we in the #Bitcoin market cycle? A look at some of the most important on-chain market indicators. TLDR: Insanely bullish, most metrics are far from the top. If things develop anything like 2017, we could see more than 10x $BTC from here. A THREAD 👇 pic.twitter.com/d1jU0h5fxA — Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) December 8, 2020

O especialista, então, publicou uma série de tweets com análises sobre o ativo, e em quase todas as previsões enxerga o bitcoin valendo mais de 200 mil dólares, chegando a citar o preço de 240 mil dólares em algumas delas — atualmente, o BTC é negociado na faixa de 18 mil dólares no mercado internacional.

Schultze-Kraft cita uma série de métricas para embasar suas previsões, como a taxa de lucro/perda não-realizada (“Net Unrealized Profit/Loss“, ou simplesmente NUPL, em inglês), a relação entre capitalização de mercado e o índice Thermocap, o MVRV Z-Score (que busca identificar quando o bitcoin está super ou subvalorizado em relação ao seu ‘preço justo’), o Long-term Holder MVRV, o Long-Term Holder SOPR (que mede o lucro ou prejuízo total de acordo com o momento da última movimentação do ativo), o risco reverso, entre outras.

Apesar das previsões otimistas, Schultze-Kraft sugeriu a seus seguidores que vejam a análise com o devido cuidado e faz uma ressalva sobre suas próprias palavras: “O que isso tudo pretende mostrar: esses indicadores do ciclo do bitcoin ainda estão longe dos valores que indicaram o topo de 2017”.

Em 8 de dezembro, a própria Glassnode divulgou relatório em que afirma esperar uma retração no preço do ativo antes que ele volte a testar novas máximas, devido principalmente à enorme quantidade de vendas do ativo quando ele chegou próximo dos 20 mil dólares no início de dezembro. O relatório afirma que, apesar da possibilidade de baixa no curto prazo, a expectativa para o longo prazo ainda é de alta.