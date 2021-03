Capitalização de mercado do bitcoin supera circulação de moeda sul-coreana

Após o aumentode preços dos últimos meses, a capitalização de mercado do bitcoin mais do que triplicou, superando o patamar de 1 trilhão de dólares. Ao atingir esse valor, a criptomoeda superou algumas das maiores empresas do mundo — como Facebook e Tesla — e também a o volume total em circulação de moedas fiduciárias de economias relevantes, como o won sul-coreano (KRW).

Os agregados monetários são, basicamente, medidas quantitativas da oferta de moeda dos países, cuja classificação geralmente é feita por ordem de liquidez. O agregado M1 diz respeito a soma da moeda em poder do público (papel moeda e moeda metálica) e o total de depósitos à vista nos bancos comerciais. Portanto, M1 é o total de moeda que não oferece um rendimento através de juros e tem a sua liquidez imediata.

De acordo com o portal Trading Economics, houve um aumento no valor de M1 na Coréia do Sul, fazendo com que o total chegasse à 1.18 quatrilhões de wons, o equivalente a cerca de 1,04 trilhões de dólares, na cotação atual — apesar do won parecer fraco frente ao dólar, a Coréia do Sul tem a 10ª maior economia do mundo.

Assim como a comparação com o valor de mercado de grandes empresas, a relação entre a capitalização de mercado do bitcoin com o volume em circulação da moeda sul-coreana não tem nenhum efeito prático, mas é uma referência importante sobre o crescimento da adoção do mercado de criptoativos e da sua relevância na economia global.

Enquanto o bitcoin atingiu a marca de 1 trilhão de dólares em capitalização antes do seu "aniversário" de 12 anos, a Apple, primeira grande empresa a atingir a marca, levou 40 anos para alcançar este feito. Atualmente cotado a 55.500 dólares, o bitcoin tem capitalização de mercado de 1,05 trilhão de dólares, valor que já chegou a 1,08 trilhão quando a criptomoeda chegou ao seu recorde de preço, de cerca de 58.300 dólares.

