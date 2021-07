Bitcoin vai a US$ 250 mil até 2022, diz investidor da Tesla e do Twitter

O bilionário Tim Draper, fundador da empresa de capital de risco Draper Fisher Jurvetson, reafirmou sua previsão de que o preço do bitcoin vai chegar a 250 mil dólares (1,25 milhão de reais) até o final de 2022 ou início de 2023.

Em entrevista ao Benzinga, o investidor, que fez aportes em rodadas inciais de empresas como Twitter, Tesla, Skype, Hotmail e Coinbase, entre outras, explicou que o bitcoin vai atingir esse valor impulsionado pelo aumento da adoção das criptomoedas.

"Sim, eu mantenho a minha previsão. 250 mil dólares por bitcoin até o fim de 2022 ou começo de 2023. Nós já tivemos muitos altos e baixos e continuaremos a ter, mas o bitcoin global, confiável, descentralizado, livre de fricção, aberto e transparente vai ser tornar cada vai mais popular confome mais e mais aplicações evoluem", explicou.

Para chegar ao valor sugerido por Draper até o final do ano que vem, o preço do bitcoin precisaria subir cerca de 800% em pouco menos de 18 meses. No momento, a criptomoeda é negociada a cerca de 31.500 dólares, três meses depois de atingir sua máxima história de 64 mil dólares e dois meses depois de uma das maiores forças vendedoras - e quedas de preço - já registradas na história do ativo digital.

Tim Draper, entretanto, não parece preocupado com a recente queda no preço do criptoativo. Segundo ele, o bitcoin é a "representação da liberdade e da confiança". Ele diz que muita gente pelo mundo já se aproveita dos benefícios do bitcoin e das economias que podem ser criadas no seu entorno.

Ele também citou a utilidade do bitcoin em países em grave crise econômica, cujas moedas têm sofrido enorme desvalorização, como Argentina e Nigéria, e também falou que, nos EUA, a criptomoeda continuará sendo uma alternativa moderna de se proteger da inflação, consequência de gigantesca quantidade de dólares colocados em circulação pelo Fed nos últimos meses.

Draper, que além do investimento em empresas de tecnologia de sucesso também ficou famoso por ter comprado 30.000 bitcoins em um leilão realizado pelo FBI em 2014 - por cerca de 19 milhões de dólares - gosta de fazer previsões sobre o criptoativo. Em 2015, quando o bitcoin valia cerca de 500 dólares, ele afirmava que a criptomoeda chegaria a 10.000 até o final de 2017 - e acertou.