3 razões que, segundo analistas, podem levar ether a repetir alta do bitcoin

Vários analistas proeminentes dizem que o ether (ETH) está à beira de um grande movimento de alta, apesar de já seu preço já ter subido quase 65% em 2021.

Raoul Pal, CEO do Real Vision Group, analisou a estrutura técnica de preço do ETH e afirma que é muito semelhante ao bitcoin (BTC) em 2016, quando o maior ativo digital do mundo iniciou uma forte alta até sua então máxima histórica, em dezembro de 2017, o que significa que algo semelhante pode ocorrer agora com o segundo maior ativo digital do mercado.

De acordo com Pal, o preço do ETH é igual ao do BTC em 2017, com a mesma capitalização de mercado e a mesma estrutura de preços. Se o ETH seguir a mesma trajetória do bitcoin, poderá ter uma alta significativa no longo prazo. Se isso vai acontecer ou não, é algo ainda incerto, mas Pal enfatizou a grande semelhança entre os dois.

“Novamente, se você não leu os gráficos, o ETH tem EXATAMENTE o mesmo preço do BTC em 2017. Eles também têm/tiveram EXATAMENTE o mesmo valor de mercado. Eles parecem EXATAMENTE os mesmos na estrutura de preços… BTC de 2016 versus ETH de 2020. É bizarro e é tudo a Lei de Metcalfe”, disse, no Twitter. A “Lei de Metcalfe” afirma que o “efeito de uma rede de telecomunicações é proporcional ao quadrado do número de usuários conectados do sistema.”

Como o bitcoin em seus primeiros dias, o ether viu um crescimento exponencial de usuários ativos, principalmente devido às aplicações de DeFi. Em janeiro, pela primeira vez na história, o valor total alocado em DeFi chegou a 20 bilhões de dólares. Isso significa que existem 20 bilhões de dólares alocados em diferentes protocolos DeFi.

O rápido crescimento do ecossistema do Ethereum pode ser atribuído principalmente ao DeFi. Em meados de 2020, o valor total bloqueado na DeFi pairava abaixo de 1 bilhão de dólares. O número aumentou 20 vezes desde então, atraindo cada vez mais usuários e mais capital.

Um analista conhecido nas redes sociais como “DCinvestor” ecoou o sentimento de Pal. Ele explicou que ninguém, imaginava a alta do bitcoin em 2017: “No início de 2017, ninguém imaginava que o BTC chegaria a 20 mil dólares também. Claro, o mercado não se importa com o que as pessoas pensam. É tudo oferta, demanda e reflexividade. Ao que tudo indica, tudo está sendo ampliado neste ciclo. Tínhamos muito poucos fundos / bilionários envolvidos em 2017.”

A transição perfeita para o Ethereum 2.0 é importante para garantir que o ecossistema DeFi continue a prosperar, e isso pode ser determinante para que essa possível alta nos preços do ativo de fato aconteça.

via Cointelegraph Brasil

