Confusão sobre uso de blockchain pela BlackRock faz criptomoeda disparar e despencar em poucas horas

A criptomoeda HBAR, ligada ao blockchain Hedera, tem chamado a atenção dos investidores desde a última terça-feira, 23, após disparar mais de 100% e, logo em seguida, ter uma queda de preço de mais de 25%. A forte variação em poucas horas ocorreu devido a uma confusão sobre o possível uso da rede pela BlackRock na tokenização de fundos.

Tudo começou quando a Hedera divulgou um comunicado na terça-feira que fez com que muitos investidores interpretassem a informação como um anúncio de que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, escolheu o blockchain para tokenizar um fundo de investimento em títulos do Tesouro dos EUA.

"Hoje testemunhamos a história dos tokens de ativos do mundo real após o fundo de mercado MMF do Tesouro dos EUA da BlackRock ser tokenizado na Hedera com a Archax e a Owneral, um marco importante na gestão de ativos", destacou a publicação.

A perspectiva do uso do blockchain pela BlackRock fez com que diversos investidores alocassem seu capital na criptomoeda do projeto, que disparou. Em seguida, porém, outros usuários apontaram que a declaração não estava clara e que não havia sinais por parte da gestora sobre o uso do blockchain.

Em meio às críticas, o fundador da Archax Graham Rodford fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que explicou que a Hedera foi usada pela empresa para tokenizar as suas participações adquiridas do fundo da BlackRock, permitindo uma posterior custódia e negociação desses tokens como representações do investimento no fundo.

Na prática, a iniciativa é de criação de um mercado secundário de negociação de participações no fundo da BlackRock, mas sem uma participação direta da gestora na iniciativa. O esclarecimento sobre o comunicado não agradou o mercado, e a HBAR despencou em seguida.

Mesmo assim, a criptomoeda ainda acumula uma valorização de mais de 50% no acumulado dos últimos sete dias, segundo dados da plataforma CoinGecko. Considerando a variação nas últimas 24 horas, o ativo chegou a um pico de preço de US$ 0,18, mas está cotado no momento a US$ 0,12, após começar a terça-feira valendo US$ 0,08.

A própria BlackRock revelou em março uma iniciativa de criação de um fundo inteiramente tokenizado, mas no blockchain Ethereum. O BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund foi criado nas Ilhas Virgens Britânicas e será lançado em parceria com a empresa de tokenização Securitize.

