Concurso da Caixa: banco exige conhecimentos em bitcoin, blockchain e Drex

A Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos públicos do Brasil, passou a exigir de seus novos funcionários conhecimentos em bitcoin, criptomoedas e blockchain. A obrigação está no edital de um novo concurso público destinado a preencher 4 mil vagas, sendo que destas, 3.200 são para contratação imediata.

Embora o banco não tenha atuação direta no mercado de criptoativos, a instituição já declarou que tem grandes planos para o Drex e para a economia digital baseada em contratos inteligentes.

O conhecimento em criptoativos é obrigatório para os concursados que almejam uma das vagas de técnico bancário novo. No primeiro edital, são 2 mil oportunidades para o cargo, sendo 1.600 vagas imediatas e outras 400 para reserva. As vagas estão espalhadas nos 26 estados.

Além do conhecimento em criptomoedas, os candidatos também devem saber sobre o Pix e o Drex, CBDC do Banco Central do Brasil que atualmente está em fase de testes e deve ser lançada até o final de 2024.

"9 - Moedas e ativos digitais: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas. 10 - Correspondentes bancários. 11 - Sistema de pagamentos instantâneos (Pix, Drex). 12 - Open finance: Real digital. 13 - Transformação digital no Sistema Financeiro", destaca o edital.

Os aprovados para a função de técnico bancário serão remunerados com um salário inicial de R$3.762, podendo atingir até R$5.575,54, considerando o auxílio-alimentação no valor de R$1.014,42 e a cesta-alimentação de R$799,38, de acordo com o último acordo em vigor em setembro de 2022.

Já para os cargos de nível superior, como médico e engenheiro, o salário inicial será de R$11.186 e R$14.915, respectivamente. Estes valores podem chegar a R$12.999,80 e R$16.728,80, também incluindo os auxílios mencionados anteriormente.

Além dos salários iniciais e dos auxílios de alimentação, os aprovados terão direito a outros benefícios, como vale-transporte, assistência à saúde, previdência complementar e auxílio-creche no valor de R$602,81.

A carga de trabalho será de 30 horas semanais, divididas em seis horas diárias. Os benefícios adicionais incluem auxílio-creche/babá, assistência à saúde e previdência complementar. Confira o edital completo aqui.

Concursos Públicos no Brasil exigem blockchain desde 2019

A exigência de conhecimentos em blockchain e criptomoedas é cada vez mais constante nos concursos públicos no Brasil. Um dos primeiros a exigir conhecimentos na tecnologia foi a Unifesp, ainda em 2019. Na época a instituição estava contratando novos professores para diversos cursos.

Após a Unifesp, em 2020, o Itamaraty, instituição responsável pelos embaixadores do Brasil em todo o mundo, passou a exigir conhecimento em criptoativos para os novos alunos do Instituto Rio Branco, escola que forma os embaixadores e o corpo diplomático do Brasil no exterior. Desde então, o tema passou a integrar todos os concursos da instituição.

Além disso, desde 2021, ransomware e malwares que exigem pagamentos em bitcoin, passaram a integrar diversos concursos em todo o Brasil.

