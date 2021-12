Como uma coleção de 1 milhão de NFTs pode gerar o novo disco de platina

O produtor de música eletrônica Deadmau5 e a banda de rock Portugal The Man estão procurando por tokens não-fungíveis (NFTs), e não serviços de streaming de música, para vender seu próximo disco de platina. A música mais recente dos artistas, "this is fine", é vendida exclusivamente em uma coleção de 1 milhão de NFTs na plataforma Mintbase NFT, que roda no blockchain NEAR. As vendas iniciaram nesta quinta-feira, 2.

Cerca de 250 mil desses NFTs serão vendidos no festival Art Basel de Miami por US$ 1,29 a peça. Os NFTs restantes serão vendidos como uma mistura de singles individuais e pacotes, e virão com recompensas adicionais que ainda não foram anunciadas. Um representante da Mintbase afirmou que a plataforma listou 68 mil tokens em seu site na manhã desta quinta-feira.

Em uma raridade para um cenário musical dominado por plataformas como Apple Music e Spotify, a escolha dos artistas de contornar os serviços de streaming e a divisão de receita desfavorável que os acompanha são indicativos de como os músicos estão dispostos a experimentar o blockchain para disruptar a indústria padrão.

De ingressos para shows a streaming de música e marketplaces de NFTs, os artistas utilizaram os colecionáveis ​​digitais para utilidade de forma muito semelhante aos tokens sociais, onde os criadores podem recompensar continuamente seus detentores após a compra inicial - o próprio Portugal The Man já experimentou lançar seu próprio criptoativo, cunhando sua moeda PTM na plataforma de tokens sociais Rally em janeiro.

Deadmau5, por sua vez, tem colaborado em vários projetos relacionados ao mundo cripto recentemente, tendo apoiado uma DAO (Organização Autônoma Descentralizada) de streaming de música, bem como uma instalação física de NFT com o artista Gregory Siff em um festival de música no Colorado em novembro.

“É uma questão de adoção. É sobre adotar essa maneira de fazer as coisas para os artistas, e também sobre a adoção pública e empresas trabalhando juntas para adotar a tecnologia que tornará isso mais fácil para todos”, disse deadmau5 em um comunicado. “Não se trata de trabalhar para melhorar minha conta bancária, mas de todos os artistas que se esforçam para ter mais controle sobre seu trabalho.”

