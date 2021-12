Como o setor de DeFi pode ajudar o desenvolvimento do Real Digital?

De olho nas evoluções do dinheiro e no futuro dos métodos de pagamento, nesta edição do Panorama Regulatório, Nicholas Sacchi e Thamilla Talarico recebem Fabio Araujo, economista do Banco Central e principal responsável pela iniciativa do Real Digital para discutir o estágio de desenvolvimento da CBDC brasileira e como ela pode se conectar com o mundo dos criptoativos, principalmente com o setor de DeFi.

Além disso, os participantes também discutem as iniciativas que podem surgir do LIFT Challenge e quais podem ser as suas contribuições para o Real Digital.

