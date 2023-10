Cidade de SP quer ser 'centro cripto' no Brasil e fecha acordo de cooperação com a ABCripto

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) a prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Negócios (SP Negócios), agência de promoção de investimentos e exportações do município, assinaram, nesta quarta-feira (25), um acordo de cooperação técnica.

O acordo, segundo comunicado, tem como objetivo promover o desenvolvimento de atividades de estímulo à competitividade e ao desenvolvimento tecnológico e econômico da capital paulista.

Segundo informou a ABCripto, a parceria visa contribuir com a realização de iniciativas e programas de aceleração para impulsionar novos e potenciais investidores no setor de tecnologia.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

O intuito é promover o desenvolvimento de negócios por meio de eventos e programas de incentivo para o crescimento da criptoeconomia, bem como de atividades educacionais.

Dados do Banco Central indicam que a cidade concentra 58% das instituições financeiras do Estado, e 18% do país. Além disso, a capital paulista abriga três das quatro empresas do Sandbox regulatório da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), e a região metropolitana de São Paulo concentra 64% das empresas inseridas no Drex.

Para Bernardo Srur, diretor-presidente da ABCripto, o acordo estabelece segurança e renova o progresso da criptoeconomia em São Paulo.

“O acordo com a SP Negócios é um novo marco para o setor na capiptal paulista, que tem forte presença na economia nacional. Nossa parceria tem como missão movimentar ainda mais a economia da cidade por meio de estudos e relatórios sobre desenvolvimento econômico e o ecossistema de inovação da capital paulista”, comenta Srur.

A SP Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações da cidade de São Paulo, atua junto à prefeitura da capital paulista para a melhoria do ambiente de negócios e a atração de investimentos para o município.

Entre as atividades da agência, está a realização de ações de indução setorial, por meio de eventos de escuta ativa, produção de estudos e o estímulo a iniciativas conjuntas entre o setor público e privado, que inclui o acordo firmado com a ABCripto.

“Temos uma série de ações e estudos em andamento para o setor cripto, olhando para o mapeamento de oportunidades, apoio a eventos e comunicação direcionada ao público. A parceria com a ABCripto vai nos dar força para avançarmos na transformação de São Paulo em um hub da criptoeconomis”, destaca Michael Cerqueira, diretor de Novos Negócios e Inovação da SP Negócios.

Com a cooperação, as entidades preveem a participação das empresas paulistanas e parceiras da SP negócios em ações nos eventos e programas desenvolvidos pela ABCripto que estimulem a inovação, desenvolvimento de negócios e atração de investimentos em prol do desenvolvimento financeiro da cidade.

ABCripto

Em outra novidade na ABCripto, a associação anunciou a chegada da Núclea, tech company provedora de infraestrutura financeira, que recentemente intensificou sua atuação no mercado de tokenização, como nova associada.

Esse passo é um marco para a Associação, para a empresa e seu comprometimento com um setor em franco crescimento, alinhando-se às suas participações no Projeto Piloto do Drex e no Grupo Técnico da Febraban sobre a moeda digital brasileira.

"Foi um caminho natural para nós ingressarmos na ABCripto, especialmente considerando a evolução da economia digital no País e a direção estratégica que estamos seguindo para os próximos anos", explica César Kobayashi, Gerente-Executivo de Tokenização da Núclea.

Outra novidade foi o lançamento de um Programa de Certificação e Conformidade, iniciativa focada nas diretrizes autorreguladoras da Associação direcionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).

A iniciativa terá como lançamento inicial o Selo PLD/FT, que será auditado pela Deloitte e a KPMG, sob análise anual, e visa permitir que empresas do setor possam aderir à autorregulação da ABCripto, e aos dispositivos legais de regulamentação com aplicação das melhores práticas de mercado.

novo foi a TaxBit como nova integrante da entidade. Para Bernardo Srur, diretor-presidente da ABCripto, a chegada da TaxBit reflete o compromisso contínuo da ABCripto em promover a adoção responsável, transparente e segura das criptomoedas.

“A criptoeconomia brasileira tem muito a ganhar com essa nova parceria, e a ABCripto se orgulha em receber a TaxBit, que trará mais inovação e novas tecnologias ao ecossistema, principalmente em tornar os ativos digitais uma realidade acessível e regular a todos", destaca Srur.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok