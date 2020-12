CEO diz que Citigroup colabora com diversos países em projetos de CBDCs

Michael Corbat, CEO do Citigroup, falou em entrevista à David Rubenstein, da Bloomberg, nesta sexta-feira, 4, que a instituição está ajudando governos do mundo todo na criação de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Corbat também fez questão de enfatizar que as CBDCs são um “desenvolvimento inevitável para o futuro do dinheiro”.

“Estamos trabalhando com governos de todo o mundo para ajudar no desenvolvimento de moedas digitais soberanas”, afirmou o executivo, sem especificar quem são os parceiros do Citigroup nesses projetos.

“Os criptoativos deverão mesmo desempenhar um papel relevante na era das CBDCs”, continuou Corbat, questionado sobre o bitcoin. “Algumas dessas moedas cotinuarão a ser alternativas, opções diferentes de pagamento das quais as pessoas podem tirar vantagem com base na sua natureza”, completou, provavelmente em referência às stablecoins.

Em entrevista de 2017, Michael Corbat já havia dito que as CBDCs ganhariam força e seriam usadas por governos e instituições como resposta à “ameaça” do bitcoin. Os primeiros estudos do Citigroup na área de moedas digitais datam de 2014, mas a companhia não é a primeira grande empresa ligada ao desenvolvimento de CBDCs. Visa e Mastercard, por exemplo, anunciaram iniciativas ligadas a este tipo de projeto em julho e em setembro passados, respectivamente.

As Central Banks Digital Currencies ganham força à medida que o processo de digitalização financeira se intensifica no mundo todo, seja com o aumento da popularização do bitcoin — e do mercado de criptoativos como um todo —, seja com outras plataformas e sistemas que podem influenciar no uso do dinheiro físico.

Por causa disso, diversos países trabalham no desenvolvimento de uma versão digital para suas moedas nacionais. Atualmente, a China é a grande economia com projeto mais avançado de CBDC — o “iuane digital” já caminha para seu segundo teste prático com cidadãos chineses. Brasil, Reino Unido, Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Banco Central Europeu também já estudam o tema e devem avançar rapidamente na questão.