Banco central de Israel anuncia plano de ação para emissão de sua CBDC

O Banco de Israel, que atua como banco central do país, anunciou nesta terca-feira, 11, a preparação de um plano de ação para emitir uma CBDC, que seria a versão digital do shekel.

Em um comunicado oficial, o Banco de Israel revelou o atual interesse da instituição na digitalização do shekel, que poderia trazer grandes benefícios para a economia do país. De acordo com a nota, o Banco de Israel está construindo um plano de ação para emitir a versão digital do shekel, principalmente por conta do desenvolvimento acelerado da economia virtual e também, por conta do trabalho que está sendo feito por outros bancos centrais sobre o tema.

Embora a instituição tenha comentado que está acelerando suas pesquisas para a emissão de sua CBDC, o Banco de Israel salientou que a existência do shekel digital envolve custos e riscos. Por outro lado, a entidade destacou a importância de seu plano de ação, que permitirá uma avaliação mais precisa sobre a questão, afirmando que, quando os benefícios da emissão de sua CBDC superarem seus riscos e custos potencias, o Banco irá colocar o plano em prática.

Além disso, para o banco, uma CBDC pode permitir um grande avanço em seu sistema de pagamentos, principalmente por proporcionar sua adaptação a economia digital, aumentando a privacidade dos usuários durante as transações, diminuindo o uso de papel moeda e criando uma infraestrutura mais eficiente e barata para pagamentos internacionais.

