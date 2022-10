Carrefour instala novos caixas eletrônicos de bitcoin e criptomoedas em supermercados no Brasil

O Carrefour Property, unidade de negócios e gestão imobiliária do Grupo Carrefour Brasil, anunciou a expansão na instalação de caixas eletrônicos de criptomoedas em suas unidades. Agora, com a ampliação, o Carrefour Property passa a contar com 9 caixas caixas eletrônicos de Bitcoin e criptomoedas, todos em parceria com a Coin Cloud.

No primeiro trimestre, o Jardim Pamplona Shopping, em São Paulo, e os hipermercados Ribeirão Preto, Osasco e Tamboré, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, foram os primeiros locais a receber os caixas eletrônicos.

Agora, até o final de outubro, cinco novos caixas eletrônicos serão instalados nas galerias do Carrefour Property nas cidades de Curitiba, no Paraná, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Recife, em Pernambuco. No estado de São Paulo, Sorocaba e São José do Rio Preto também foram contempladas com um caixa eletrônico em cada município.

Os caixas eletrônicos permitem negociar criptomoedas mediante um cadastro simples e apresentação de documentos de identificação. O processo é feito todo pela câmera da máquina. Depois deste processo, o cliente acessa sua carteira digital de criptomoedas via QR Code e faz a transação usando dinheiro físico.

“A proposta da Coin Cloud é democratizar o uso de criptomoedas, dando às pessoas a oportunidade de conhecer ou explorar com maior frequência esse mundo de maneira segura via caixas eletrônicos, uma tecnologia que tem a confiança do brasileiro e com a qual todos já estão acostumados”, diz Isabela Rossa, country manager da Coin Cloud no Brasil.

Bitcoin e criptomoedas

As transações via criptomoedas têm crescido no Brasil por conta do aumento do conhecimento dos investidores de diferentes níveis sobre as possibilidades do mundo cripto. Entre junho e julho de 2022, o total de pessoas que declararam movimentação de criptomoedas à Receita Federal saltou de 790 mil para mais de 1,3 milhão.

Entre janeiro e julho, o crescimento da quantidade de investidores desse tipo de ativo foi de 200% em todo o território nacional. Para o Carrefour Property, disponibilizar ao seu público uma ferramenta segura e fácil de operar é promover o embarque de cada vez mais pessoas na economia do futuro.

“Trazer inovação para os nossos espaços é um dos pilares do Grupo Carrefour Brasil e estamos acompanhando essa tendência do uso das criptomoedas pelos consumidores. Além disso, buscamos cada vez mais trazer conveniência e praticidade aos clientes das galerias comerciais e shoppings administrados pelo Carrefour Property, oferecendo sempre a possibilidade de realizarem diversas atividades em um mesmo local, otimizando seu tempo”, explica Patrícia Lima, Gerente Comercial do Carrefour Property.

Confira os endereços dos novos caixas eletrônicos da parceria entre Carrefour e Coin Cloud.

Carrefour Sorocaba – Sorocaba (SP): Av. Gisele Constantino, 1870 - Parque Bela Vista, Sorocaba - SP, 18110-650

Carrefour Champagnat – Curitiba – Paraná: R. Dep. Heitor Alencar Furtado, 1210 - Mossunguê, Curitiba - PR, 81200-110

Carrefour Porto Alegre – Partenon - Porto Alegre (RS): R. Albion, 111 - Partenon, Porto Alegre - RS, 91530-010

Carrefour São José do Rio Preto – Jardim Morumbi – São José do Rio Preto (SP): Av. Marginal Tancredo Neves, 900 - Parque Industrial, São José do Rio Preto - SP, 15076-630

Carrefour Torre – José Bonifácio – Recife (PE): R. José Bonifácio, 1315 - Torre, Recife - PE, 50710-000

