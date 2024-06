Caixa, Elo e Microsoft vão lançar sistema de pagamentos offline no Brasil

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Elo e a Microsoft, anunciou na última quinta-feira, 27, o primeiro sistema de pagamentos digitais offline de um banco no Brasil. A tecnologia permitirá a realização de transações financeiras mesmo sem acesso à internet, beneficiando especialmente regiões remotas e pouco assistidas do país.

De acordo com as empresas, o sistema de pagamento offline permitirá que os beneficiários de programas sociais recebam e utilizem seus benefícios, como o Bolsa Família, sem precisar se deslocar para áreas urbanas. A tecnologia funcionará através de cartões pré-pagos e aplicativos, onde os valores dos benefícios serão creditados.

As transações de compra e venda poderão ser realizadas de maneira offline, com as informações sendo sincronizadas automaticamente quando o dispositivo estiver online.

"A Caixa está pronta para realizar o serviço de fato. Isso vai trazer um grande benefício para regiões mais remotas e pouco assistidas, o que facilitará significativamente o pagamento de benefícios sociais a essas localidades. A utilização da tecnologia também ajuda a criar novos produtos e oportunidades de negócios para todos os segmentos do banco, trazendo facilidades e benefícios aos clientes da Caixa", disse Marcos Brasiliano, vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa.

A parceria entre Caixa, Elo e Microsoft já finalizou a primeira etapa de testes da nova tecnologia. A próxima fase de testes está programada para agosto deste ano e será realizada nas duas Agências-Barco da Caixa, localizadas no norte do Brasil.

As empresas destacaram que a próxima fase é "crucial" para garantir que a tecnologia funcione adequadamente em áreas com pouca ou nenhuma conectividade à internet. Embora ainda não tenha anunciado uma data para o lançamento da solução, tudo indica que a Caixa pretende implementar o sistema ainda neste ano.

Pagamentos offline com o Drex

Com o anúncio, e possível lançamento ainda em 2024, a Caixa ficou à frente do Banco do Brasil, que junto com a empresa Giesecke & Devrient (G&D) estava desenvolvendo um projeto-piloto para pagamentos offline dentro do Drex.

A solução em estudo foi apresentada no programa Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift Challenge), promovido pelo Banco Central. Durante o evento, em 2023, Severino Sequeira, executivo da Giesecke+Devrient, explicou que a proposta funcionaria como um cartão que pode ser carregado com stablecoins do Drex e utilizado para pagar por produtos e serviços sem a necessidade da internet.