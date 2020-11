Santander e MIT oferecem 400 bolsas de estudo para cursos sobre blockchain

Quem deseja aprender sobre a tecnologia blockchain pode concorrer a uma das 400 bolsas de cursos do MIT que o banco Santander pretende distribuir através do programa de ensino profissional “Bolsas Santander Tec”.

Segundo o programa, qualquer pessoa entre 20 e 35 anos pode participar da seleção de bolsistas para o Santander. Além disso, os cursos são voltados tanto para estudantes universitários quanto para pessoas que já terminaram a graduação ou pós-graduação.

No total, serão oito semanas de aulas ministradas de forma online pelo “MIT Professional Education”. Com inscrições abertas até o dia 30 de dezembro de 2020, o resultado do “Bolsas Santander Tec” será divulgado em 14 de janeiro de 2021.

Curso tecnologia blockchain

A tecnologia blockchain será tema de um curso profissionalizante oferecido pelo Santander e pelo MIT chamado “Blockchain: Quebra Tecnológica”. No total, os alunos podem escolher entre quatro cursos para concorrer ao programa de bolsas.

Caso seja selecionado, o estudante poderá fazer o curso de forma gratuita, já que o programa “Bolsas Santander Tec” garante a matrícula de quem for selecionado como bolsista. Composto por duas fases de seleção, os interessados no programa do Santander serão avaliados inicialmente através do perfil do estudante.

Além disso, o banco deve considerar diversidade de gênero e geográfica para escolher os selecionados para os cursos profissionalizantes. De acordo com a descrição da bolsa, o resultado da primeira fase será divulgado no dia 14 de janeiro de 2021.

A descrição do curso “Blockchain: Quebra Tecnológica” mostra que os alunos devem aprender sobre exchanges, stablecoins, governança e contratos relacionados a “tokenização” de ativos.

Inscrições bolsa Santander

Com inscrições abertas desde 20 de outubro de 2020, o programa de “Bolsas Santander Tec” receberá inscrições até o final do ano. Além de alunos do Brasil, o programa pretende contemplar estudantes de outros 12 países: Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai

As aulas serão ministradas em três línguas — português, espanhol e inglês. Logo após o dia 14 de janeiro de 2020, os estudantes pré-selecionados serão avaliados na segunda fase do programa de Bolsas Santander.

Sendo assim, somente após a segunda fase é que os estudantes serão contemplados com a bolsa de estudo que pode garantir uma vaga no curso do MIT sobre tecnologia blockchain.

via Cointelegraph Brasil