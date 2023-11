Bitcoin registra 6 semanas consecutivas de alta pela 1ª vez desde 2020 e anima investidores

Em alta, o bitcoin inicia esta terça-feira, 28 alimentando o otimismo de investidores e especialistas. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado registra a sexta semana consecutiva de alta pela primeira vez desde 2020. Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas movimentou cerca de US$ 45 bilhões.

Cotado a US$ 37.379, o bitcoin sobe 1,51% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a principal cripto já acumula alta de 125%.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

6 semanas consecutivas de alta

No entanto, são as seis semanas consecutivas de alta que animam especialistas. Segundo João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, este pode ser um sinal para altas ainda mais significativas.

"A última vez que a criptomoeda registrou seis semanas consecutivas de alta ocorreu em outubro de 2020, um movimento que foi seguido de uma alta superior aos 200%, que se estendeu até o final de 2021”, disse ele à EXAME.

No momento, o mercado vive uma grande expectativa pela aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA, o que poderia trazer cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto segundo um relatório da NYDIG. O halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade a cada quatro anos, também ocorrerá em breve.

“Um movimento como esse, aliado a eventos futuros como a possível aprovação de ETFs de bitcoin à vista nas bolsas norte-americanas e o próximo halving em 2024, pode trazer mais atenção ao mercado crypto, especialmente à medida que estes superam outros ativos de risco, como as ações”, comentou João Galhardo, da Mynt.

“Tal cenário pode atrair um número crescente de investidores para as criptomoedas, potencialmente gerando um efeito cascata na valorização do mercado devido ao aumento da pressão compradora", concluiu o especialista.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 2.032 no momento, com alta de apenas 0,61% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A segunda maior criptomoeda do mundo acumula alta de quase 70% desde o início do ano.

Entre as 20 maiores criptos por valor de mercado se destaca a SOL, nativa da rede Solana. A SOL sobe aproximadamente 3% nas últimas 24 horas.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok