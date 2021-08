Bitcoin falha em romper resistência, cai 3% e testa suporte em US$48.000

O fluxo de venda de bitcoin voltou a aparecer depois da criptomoeda subir até o nível de resistência na faixa dos 50 mil dólares, atingido na última segunda-feira, 23. Os vendedores continuaram ativos durante a madrugada e fizeram o preço da criptomoeda recuar - no momento, é negociada a 48.602 dólares.

Com alta acumulada próxima de 7% na última semana, o preço do bitcion recuou cerca de 3% nas últimas 24 horas e pode testar novos suportes. O suporte inicial é visto por especialistas na faixa dos 48 mil dólares, o que pode estabilizar o recuo de preço - ou, se rompido, levar a criptomoeda a buscar novas mínimas.

Atualmente, o bitcoin testa a média móvel dos últimos 100 dias no gráfico diário, apesar do índice de força relativa (RSI) ainda não indicar sobrevenda.

A pressão vendedora pode diminuir em níveis de suporte mais baixos, entre 45 e 48 mil dólares.

As altas do dia 6 de agosto que levaram o bitcoin acima dos 42 mil dólares são encorajadoras, especialmente considerando o retorno do impulso ascendente.

Os compradores precisarão defender o suporte para atingir o próximo objetivo de alta, na faixa dos 55 mil dólares.

