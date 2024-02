Aprovação de ETFs de bitcoin é um marco no crescimento da indústria cripto

*Por Fábio Plein

A aprovação de 11 ETFs de bitcoin à vista pela SEC representa um marco na expansão da indústria cripto em todo o mundo. A medida não só abre as portas da cripto economia para uma nova classe de investidores como também dá a eles e aos maiores gestores de ativos do mundo a opção de investir em um produto seguro e versátil.

O entusiasmo pelos ETFs de bitcoin à vista vem crescendo entre os investidores institucionais e de varejo antes mesmo da aprovação, à medida que a criptografia se consolida em todo mundo. Globalmente, 425 milhões de pessoas já estão neste mercado, sendo 52 milhões delas nos Estados Unidos.

A aprovação dos ETFs é o passo mais recente em direção à uma aceleração da adoção por novos investidores, além da busca por atualização e inovação do sistema financeiro mundial.

Um novo conjunto de investidores

As famílias dos EUA detêm mais de US$ 154 trilhões em riqueza, dos quais mais de um terço, aproximadamente US$ 58 trilhões, é gerido por consultores financeiros, bancos e corretores. Até o último dia 10 de janeiro, não havia um caminho direto e regulamentado para que esse capital fosse investido em criptomoedas à vista, apesar da demanda por parte de investidores e consultores financeiros.

De acordo com o Conselho de Profissionais Financeiros de Ativos Digitais (DACFP), quase metade dos consultores financeiros dos EUA possui bitcoin pessoalmente, mas apenas 12% o recomendam aos seus clientes – sendo a principal razão a até então falta de um ETF.

Aumento da confiança nas criptomoedas como ativo tradicional

À medida que o bitcoin evoluiu ao longo dos seus 15 anos de existência, as instituições financeiras tradicionais adotaram inovações baseadas em criptografia, desde a tecnologia blockchain até a tokenização. Os ETFs à vista são o mais novo e maior endosso à criptografia por parte de grandes gestores de ativos até agora.

As 11 instituições que receberam aprovação para fornecer ETFs de bitcoin à vista são responsáveis pela gestão de mais de 16 trilhões de dólares em ativos. Essas instituições acreditam nas várias maneiras pelas quais os cripto ativos podem beneficiar seus clientes, que vão desde diversificação de portfólio até a proteção contra turbulências em mercados financeiros tradicionais e o combate aos efeitos de políticas fiscais adversas.

São esses benefícios que agora estão disponíveis a milhões de investidores por meio de produtos regulamentados, o que contribui com a consolidação da criptografia como um ativo convencional.

Expansão da indústria

Os mercados de ETF não operam isoladamente. Cada vez que um ETF à vista é comprado ou vendido, há a necessidade de negociar o ativo subjacente. Isso significa que os ETFs de bitcoin à vista aumentarão o volume de negociações e a liquidez do bitcoin, aumentando sua atratividade para investidores.

A maior prevalência de ETF nas carteiras dos clientes deverá inspirar a criação de novos produtos financeiros, como empréstimos e derivados, que utilizarão ETFs regulamentados como blocos de construção.

O futuro da indústria é promissor

Os ETFs de bitcoin à vista representam o culminar de anos de esforço de um amplo grupo de participantes da indústria para alavancar novas tecnologias, produtos e serviços. Sua aprovação será um fator catalisador no surgimento de novos casos de uso que impulsionarão a adoção de criptoativos por uma nova geração de pessoas.

A Coinbase está orgulhosa do seu papel nessa jornada até aqui e de ter sido escolhida por algumas das maiores instituições financeiras do mundo para custodiar oito dos 11 ETFs aprovados. Mais do que isso, estamos entusiasmados sobre os próximos passos da indústria cripto global em direção à atualização do sistema financeiro mundial.

Fábio Plein é diretor regional da Coinbase para as Américas.

