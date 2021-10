Binance cria plataforma para lançamento de NFTs de jogos em blockchain

A Binance, maior corretora cripto do mundo por volume de negociação, anunciou nesta segunda-feira, 25, o lançamento de uma ferramenta para lançamento de blockchain games, que usam NFTs como um de seus pilares. O serviço é voltado para investidores que pretendem aproveitar a onda dos jogos em blockchain, como Axie Infinity e muitos outros.

Chamada de Initial Game Offering (IGO), o novo serviço será parte da Binance NFT, a plataforma de negociação de tokens não-fungíveis da corretora. O objetivo é permitir que os usuários invistam em blockchain games que estejam em estágios avançados, mas que ainda não foram lançados oficialmente, permitindo a compra de itens e ativos dos jogos, como passes de acesso antecipado, armas, itens, acessórios, cosméticos e skins exclusivas, antes de quaisquer outras pessoas.

“Por meio das distribuições de IGO, a Binance NFT conecta a comunidade cripto global a jogos em blockchain de alta qualidade e ativos NFT in-game de alta qualidade. A Binance NFT é um centro dedicado onde projetos de jogos promissores podem se desenvolver e construir comunidades. Nosso objetivo é ajudar a fortalecer a indústria de jogos e desenvolver este setor para se tornar mais popular”, disse Helen Hai, head da Binance NFT.

Segundo a empresa, os IGOs da Binance NFT tem como objetivos "aumentar a exposição e o hype" em torno dos jogos em blockchain e, assim, serão incubados projetos não apenas construídos na Binance Smart Chain (BSC), mas também em outros blockchains.

O primeiro IGO da Binance NFT será do game DeRace, com lançamento nesta terça-feira, 26 de outubro. DeRace é um ecossistema completo de corridas de cavalos que utiliza NFTs como base. Os jogadores podem participar de corridas de cavalos, criar NFTs deles com características únicas, hospedar corridas em seu próprio hipódromo NFT e ganhar lucros durante o processo. O drop de DeRace terá 10 tipos de NFTs, com cinco cavalos regulares e cinco cavalos Binancians. Os NFTs à venda podem ser trocados por um cavalo DeRace NFT, um ativo play-to-earn (jogue para ganhar) que os usuários podem usar no jogo.

Os IGOs da Binance NFT são uma solução interessante tanto para os desenvolvedores dos jogos, que podem começar a captar dinheiro com ítens do jogo antes mesmo do produto final ser lançado, quanto para os jogadores, que poderão adquirir conteúdos de forma antecipada e, muitas vezes, exclusivos, dos seus projetos preferidos.

Desde o seu lançamento, em junho, a Binance NFT já movimentou mais de 100 milhões de dólares em negociações de NFTs. O volume é significativo, mas poderá se beneficiar do universo dos jogos em blockchain, que movimentaram 2,3 bilhões de dólares no mundo com seus NFTs entre julho e setembro.

Os jogos em blockchain, que muitas vezes oferecem recompensas em criptomoedas aos jogadores - e por isso são chamados de "play-to-earn" ou "jogue para lucrar - também podem ser monetizados através dos NFTs, que tendem a valorizar de acordo com o aumento da popularidade de cada plataforma e, claro, também da raridade ou relevância de cada NFT.

