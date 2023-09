Banco do JPMorgan no Reino Unido vai banir transações com criptomoedas

Nesta terça-feira, 26, o banco Chase, do JPMorgan no Reino Unido, anunciou que irá banir transações relacionadas de alguma maneira com criptomoedas. Isso porque a instituição financeira alega ter visto um aumento nas fraudes e golpes envolvendo a nova classe de ativos.

“Vimos um aumento no número de fraudes cripto direcionadas aos consumidores do Reino Unido, por isso tomamos a decisão de impedir a compra de ativos cripto em um cartão de débito Chase ou transferindo dinheiro para um site criptográfico a partir de uma conta Chase”, um disse um porta-voz do banco ao CoinDesk.

A partir de 16 de outubro, os clientes do Chase no Reino Unido não poderão mais fazer transações com criptomoedas usando seus cartões de débito ou transferências bancárias.

“Os clientes receberão uma notificação de transação recusada se tentarem fazer uma transação relacionada à criptografia”, disse o banco em comunicado. A medida teria sido tomada para “proteger nossos clientes e manter seu dinheiro seguro”.

O porta-voz do Chase mencionou dados da agência britânica de relatórios de fraude, Action Fraud, indicando que as perdas dos consumidores do Reino Unido devido à fraude com criptomoedas aumentaram mais de 40% ano após ano em maio de 2023. De acordo com a agência, as perdas no Reino Unido ultrapassaram 300 milhões de libras esterlinas.

No entanto, dados da Chainalysis apontaram que o volume de dinheiro roubado por hackers no primeiro semestre de 2023 foi US$ 3,3 bilhões menor que 2022. Apesar da queda, o ransomware, ou “sequestro virtual”, ainda gera preocupação, fazendo com que especialistas destaquem a necessidade de se atualizar sobre boas práticas ao utilizar criptomoedas e navegar na internet.

O JPMorgan, por outro lado, já realizou uma série de iniciativas envolvendo criptomoedas. Ainda que o CEO, Jame Dimon, já tenha se posicionado contra a nova classe de ativos, o gigante financeiro desenvolve seu blockchain próprio e seus especialistas estão otimistas quanto ao preço do bitcoin e da aprovação de um ETF de bitcoin nos EUA.

