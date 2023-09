JPMorgan está desenvolvendo um blockchain e passa a usar tokens de depósito para liquidações

O gigante financeiro JPMorgan está dando mais um passo no espaço das criptomoedas com uma nova solução baseada em blockchain para transações transfronteiriças, de acordo com a Bloomberg. No entanto, o sistema não estará disponível até que o banco receba a aprovação dos reguladores nos Estados Unidos.

Segundo relatos, o JPMorgan desenvolveu a maior parte da infraestrutura para executar o novo token de depósito, que será lançado primeiro para clientes corporativos a fim de acelerar pagamentos e liquidações. Tokens de depósito são emitidos em uma blockchain por uma instituição depositária para representar uma posição de depósito. A solução contrasta com stablecoins, que geralmente são emitidas por uma entidade privada não bancária.

O produto também difere da JPM Coin, que já permite que clientes corporativos transfiram dólares e euros através da instituição financeira. Enquanto isso, o novo token de depósito permitirá transações para outros bancos e é adequado para diferentes formas de liquidações em uma blockchain, incluindo negociações de títulos tokenizados.

No entanto, o token de depósito compartilha semelhanças com a JPM Coin em termos de conformidade, uma vez que suas transações passariam pelo processo de Conheça Seu Cliente (KYC) e anti-fraude. No ano passado, o novo token foi testado em uma única transação como parte do Projeto Guardian, um esforço colaborativo entre setores liderado pela Autoridade Monetária de Singapura.

"Tokens de depósito trazem muitos benefícios potenciais, mas também reconhecemos que os reguladores gostariam de ser cuidadosos e diligentes antes que qualquer novo produto seja desenvolvido e utilizado", disse um porta-voz do JPMorgan à Bloomberg em comunicado, acrescentando que "caso esse apetite se desenvolva, nossa infraestrutura de blockchain seria capaz de suportar o lançamento de tokens de depósito relativamente rapidamente". Segundo a reportagem, o JPMorgan movimenta US$ 10 trilhões em transações diariamente.

O banco já manifestou seu apoio aos tokens de depósito anteriormente. Em fevereiro, o JPMorgan observou que os tokens de depósito podem oferecer mais estabilidade e confiabilidade em comparação com soluções semelhantes, como stablecoins e moedas digitais de bancos centrais.

A iniciativa de token de depósito do JPMorgan não apenas expande suas soluções baseadas em blockchain, mas também aumenta a concorrência para emissores de stablecoins. Outro grande player que entrou recentemente na corrida por liquidações mais rápidas impulsionadas por tokens cripto foi o PayPal. A empresa lançou sua stablecoin, PayPal USD, no início de agosto, levando concorrentes tradicionais no mercado dos EUA, como a Circle, a expandir o alcance de sua stablecoin USDC para seis novas blockchains na tentativa de impulsionar a adoção.

