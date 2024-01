Ataque hacker da SEC: 'não há evidência' que hacker acessou outros sistemas, diz presidente

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos, Gary Gensler, disse que “não há evidências” de que a parte não autorizada que obteve acesso à conta da SEC no X (antigo Twitter) em 9 de janeiro tenha acessado outros sistemas, dados, dispositivos ou contas de mídia social no momento.

Em uma declaração sobre o ataque, Gensler enfatizou que a SEC está levando o incidente a sério e atualmente avaliando o impacto da violação de segurança em outras agências, bem como em investidores e mercados de criptomoedas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Gensler afirmou que a SEC reconhece o impacto da violação de segurança, incluindo preocupações sobre a segurança das contas de mídia social da agência. Ele observou ainda que a equipe continuará avaliando se são necessárias medidas corretivas adicionais.

Investigação do FBI

A SEC está colaborando com agências de aplicação da lei e de segurança na investigação, incluindo o Federal Bureau of Investigation dos EUA (FBI) e a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura do Departamento de Segurança Interna, entre outras.

De acordo com a declaração de Gensler, em 9 de janeiro, uma parte não autorizada assumiu o controle da conta oficial SECGov X por meio de seu número de telefone às 16h11, horário do leste dos EUA, e postou que a SEC havia aprovado um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista.

A SEC contatou o X para obter assistência para encerrar o acesso não autorizado. Segundo X, o acesso não autorizado foi encerrado entre 16h40 ET e 17h30 ET.

Além disso, Gensler enfatizou que a SEC não usa o X ou qualquer outra plataforma de mídia social para anunciar qualquer desenvolvimento.

Em uma carta de 11 de janeiro enviada à Axios, os senadores Ron Wyden e Cynthia Lummis solicitaram que a inspetora-geral da SEC, Deborah Jeffrey, lance uma investigação sobre as práticas de segurança cibernética da comissão.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok