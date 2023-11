Apple é processada após proibir pagamentos com criptomoedas em aplicativos

Consumidores insatisfeitos estão movendo uma ação coletiva contra a Apple, alegando que a gigante da tecnologia conspirou para limitar as opções de pagamento pessoa para pessoa (P2P, na sigla em inglês) em seus dispositivos ao vedar o uso de criptomoedas para operações nos aplicativos de pagamento integrados ao sistema operacional iOS.

A denúncia, apresentada na última sexta-feira, 17, ao Tribunal Distrital da Califórnia, alega que a Apple firmou acordos anticompetitivos com o Venmo do PayPal e o Cash App do Block para restringir o uso da tecnologia de criptomoedas descentralizadas em aplicativos de pagamento, obrigando os usuários a pagar "preços rapidamente inflacionados".

"Esses acordos limitam a concorrência de recursos – e a concorrência de preços que decorreria dela – em todo o mercado, inclusive barrando a incorporação da tecnologia de criptomoedas descentralizadas em aplicativos de pagamento peer-to-peer (P2P) existentes ou novos do iOS", diz a denúncia.

Os autores da ação também alegam que a Apple usa "restrições tecnológicas e contratuais", incluindo exclusividade da App Store imposta por hardware e "limitações contratuais na tecnologia de navegador da web" para "exercer controle irrestrito sobre cada aplicativo instalado e executado em iPhones e iPads".

Com essas restrições, a Apple acabaria obrigando novos aplicativos de pagamento P2P para iOS a proibir o uso de criptomoedas "como condição fundamental" para serem oferecidos aos usuários com iOS, afirma o processo. Os autores da ação se apresentam como clientes que pagaram taxas inflacionadas devido às restrições comerciais da Apple no mercado de pagamentos.

Mudança em sistema de pagamentos

Por isso, eles buscam ressarcimento das taxas e cobranças que julgam excessivas devido à suposta conduta anticoncorrencial da Apple e uma medida cautelar que impeça a empresa de continuar a impor e aplicar acordos anticoncorrenciais que restrinjam o livre mercado de pagamentos P2P no iOS.

O processo de 58 páginas também detalha a história e o surgimento de aplicativos de pagamento P2P, as criptomoedas descentralizadas e a entrada da Apple no mercado.

Em abril, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Nono Circuito determinou que a Apple violou as leis de concorrência da Califórnia ao não permitir que os aplicativos direcionassem os usuários para soluções de pagamento não vinculadas à Apple.

