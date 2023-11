AO VIVO: Pix, Drex, cripto, é o fim do dinheiro de papel?

No Dia 5 do "Especial: Real Digital", os debates focam nas nova era da economia tokenizada e em fazer um panorama sobre as inovações do Pix, Drex, cripto para responder à dúvida de muitos sobre um possível "fim do dinheiro em papel".

Com mediação de Gabriel Rubinsteinn, editor do Future of Money, o painel "Pix, Drex, Cripto e o futuro dos meios de pagamento: é o fim do dinheiro de papel?" vai contar com grandes especialistas para responder se é, de fato, o fim do dinheiro em papel como conhecemos.

Participam da conversa Cristiane Taneze, diretora executiva de inovação na Visa, Leonardo Linares, vice-presidente de produtos e soluções na Mastercard e Ticiana Amorim, CEO da Aarin Tech Fin. Confira ao vivo:

Anteriormente, com mediação de André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, o painel "Stablecoins, real digital e a nova era da economia tokenizada" discutiu as diferenças entre as criptomoedas que acompanham o valor de determinado ativo e as moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês) como o Drex. Na conversa com André Portilho, o convidado é Jeremy Allaire, CEO da Circle, emissora da segunda maior stablecoin do mundo em valor de mercado, a USDC.

