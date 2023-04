Análise: bitcoin e ether podem continuar subindo após atualização animar mercado

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue brigando perto dos US$ 30.000, enquanto os mercados globais têm lateralidade no curto prazo. O dólar global segue em tendência de baixa, mas encontrou suporte perto de fundos anteriores. O cenário é construtivo para os criptoativos, com um sentimento positivo após a atualização Shanghai da rede Ethereum.

O S&P 500 fechou a última semana com alta de cerca de 0,77% e o DXY caiu aproximadamente 0,50%, confirmando o cenário que comentamos no último artigo. A análise de comparação entre o bitcoin e outras classes de ativos mostra que o bitcoin é um destaque no ano, com uma valorização de aproximadamente 81%. O NASDAQ100 (NDX) tem alta de cerca de 20%, seguido pelo Ouro (XAUUSD) com 9,90%, o S&P500 em 8,40% e o Petróleo com 4,80%. O DXY, que mede a força do dólar global, tem queda de 1,60% em 2023.

O S&P500 faz reversão de tendência de baixa para alta no curto prazo. No gráfico diário, observamos o aumento da pressão compradora, com alinhamento das médias móveis de 21 e 50 períodos. O preço está próximo de resistências relevantes em 4.250,0 e seu rompimento pode levar ao teste do topo de agosto de 2022 em 4.400,00.

O mercado ainda tem um baixo volume de negociação e entra em compasso de espera para a próxima reunião do Fed em 3 de maio.

O DXY tem tendência de baixa no curto prazo e teste de suportes importantes em 101,000. As médias móveis têm cruzamento de baixa e podem oferecer resistência em um cenário de recuperação da moeda americana. Os próximos suportes são 100,750 e 97,700.

O bitcoin acumula alta de aproximadamente 5,85% em abril e tem briga intensa de preço perto dos US$ 30.000. A tendência de curto prazo é de alta e no médio prazo temos uma tentativa de reversão para alta. A pressão compradora pode ser observada pelo cruzamento de alta das médias móveis de 21 e 50 dias, que ganharam inclinação.

A resistência de junho de 2022 nos US$ 30.000 provocou uma batalha intensa entre compradores e vendedores, que provocou perda de deslocamento nos últimos dias, mas não anula a tendência vigente de alta. Observando os tempos gráficos mais curtos, o teste da média móvel de 200 períodos do gráfico de 4 horas em US$ 28.400 poderia ser considerado saudável para a tendência, uma vez que “limpa” o movimento dos “weak holders” e permite uma acumulação dos players maiores. O rompimento do topo de maio de 2022 pode abrir espaço para o teste da próxima resistência em US$ 45.000.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, rompeu o topo anterior e acionou um novo pivô de alta em US$ 2.000. O aumento da pressão compradora veio junto com a atualização Shanghai e animou o mercado, ao mesmo tempo que aumentou o número de saques em staking.

No gráfico diário, o par ETH/USD tem tendência de alta no curto prazo, com cruzamento de médias móveis de formação de máximas e mínimas mais altas. A projeção do movimento com fundo em US$ 879 e topo em US$ 2.020 tem objetivos de Fibonacci em US$ 2.850 (141,4%) e US$ 3.380 (161,8%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

