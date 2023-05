Amazon implementa inteligência artificial para melhorar logística e velocidade de entrega

"A Amazon está priorizando o uso de inteligência artificial (IA) para melhorar a velocidade de entrega, reduzindo a distância entre os produtos e os clientes.

Falando à CNBC em 15 de maio, Stefano Perego, vice-presidente de atendimento ao cliente e serviços globais de operações para a América do Norte e Europa na Amazon, disse que a inteligência artificial desempenha um papel em vários aspectos das operações da Amazon. Isso inclui o uso de IA para transporte, como mapeamento e planejamento de rotas, e considerando fatores como condições climáticas. Além disso, a IA ajuda os clientes a encontrar os produtos desejados ao pesquisar na Amazon.

Atualmente, a Amazon está priorizando a IA para otimizar seu inventário. Perego enfatizou a importância do posicionamento do inventário como uma área crucial para reduzir o custo de prestação de serviços:

"Imagine quão complexo é o problema de decidir onde colocar aquela unidade de inventário. E colocá-la de uma maneira que reduzamos a distância para atender aos clientes e aumentar a velocidade de entrega."

Iniciativa de regionalização

A Amazon tem priorizado sua iniciativa de 'regionalização', que visa entregar produtos aos clientes a partir de armazéns próximos, em vez de locais distantes. No entanto, alcançar esse objetivo requer tecnologia avançada para analisar dados e padrões para antecipar a demanda do produto e determinar o posicionamento ideal do inventário.

A IA desempenha um papel crucial na realização desse objetivo. Ao posicionar estrategicamente os produtos mais perto dos clientes, a Amazon pode facilitar as entregas no mesmo dia ou no dia seguinte, semelhante ao seu serviço de assinatura Prime. Segundo Perego, os esforços da empresa nesse sentido foram bem-sucedidos, com mais de 74% dos pedidos de clientes nos Estados Unidos sendo atendidos a partir de centros de distribuição próximos.

Em 13 de abril, a Amazon anunciou o lançamento do Bedrock, um modelo de inteligência artificial que permitirá aos usuários do Amazon Web Services construir IA generativa a partir de modelos fundamentais."

