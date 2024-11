8 projetos brasileiros de blockchain para ficar de olho

O blockchain e a Web3 estão transformando a forma como interagimos no ambiente digital. Com uma infraestrutura descentralizada que permite transações diretas, seguras e transparentes, o blockchain possibilita que dados e ativos sejam geridos pelos próprios usuários, sem a necessidade de intermediários.

A Web3 amplia essa proposta, trazendo uma nova internet onde os usuários têm maior controle sobre seus dados e transações. Isso é especialmente relevante em uma era em que segurança e privacidade são fundamentais e onde a tecnologia avança para trazer inclusão financeira e novas oportunidades.

No Brasil, diversos projetos estão na vanguarda dessa revolução digital, promovendo educação, segurança e soluções práticas para o cotidiano. A seguir, destaco nove iniciativas que têm impulsionado o mercado blockchain no país, desde a digitalização da economia até o fortalecimento da comunidade cripto e o desenvolvimento de novas soluções para o mercado Web3.

1. Drex: o real digital do Banco Central

O Drex é a moeda digital oficial do Banco Central e, mesmo não sendo uma empresa, merece destaque pelo impacto que promete trazer ao mercado financeiro. Utilizando a tecnologia blockchain, o Drex possibilitará transações mais seguras e acessíveis, e está sendo desenvolvido como um marco para a inclusão financeira no Brasil.

Essa inovação projeta o país para a vanguarda da digitalização monetária e cria uma base sólida para a economia digital brasileira.

2. Modular Crypto: mídia e educação cripto no Brasil

A Modular Crypto é uma empresa de mídia e educação sobre criptomoedas no Brasil. Com uma comunidade de mais de 16 mil membros e parcerias internacionais com blockchains e dApps, como Arbitrum, Lido, Optimism, Cartesi, Axelar e Nouns, a Modular conecta o Brasil ao ecossistema global de blockchain.

Este projeto se destaca não só pelo conteúdo educativo, mas também pelo seu papel inovador na mídia digital. Como a única empresa brasileira do setor no programa internacional de aceleração da Octant, a Modular está fazendo hoje o que veremos como tendência nos próximos anos: uma verdadeira (r)evolução na forma como a mídia e a educação cripto são conduzidas no país e no mundo.

4. Bitfy: facilitando pagamentos com criptomoedas

A Bitfy atua como uma carteira digital que permite pagamentos em criptomoedas em diversos estabelecimentos. Com uma proposta de interface prática e acessível, a Bitfy se destaca ao conectar o mundo cripto com o cotidiano brasileiro, tornando a experiência de uso de ativos digitais mais simples e funcional.

5. OriginalMy: segurança e autenticação digital

A OriginalMy é uma solução de segurança digital que usa blockchain para autenticar documentos e identidades. Em um ambiente de crescente digitalização, a OriginalMy traz uma camada adicional de segurança e integridade, essencial para preservar dados de empresas e usuários e proteger transações digitais.

6. Picnic: soluções em pagamentos descentralizados

A Picnic oferece soluções para facilitar pagamentos em criptomoedas no comércio, com ferramentas de custódia e opções de pagamento descentralizadas. Voltada para integrar o uso de criptomoedas ao mercado, a Picnic facilita transações e torna o acesso a ativos digitais mais prático e seguro.

7. Pods: democratizando o acesso à DeFi

No campo das finanças descentralizadas, a Pods desenvolve produtos financeiros que democratizam o uso de estratégias como opções e proteção de riscos. Com uma interface voltada para o usuário, a Pods facilita o acesso ao DeFi, permitindo que investidores se protejam e invistam de forma mais ampla e acessível.

8. Lumx: capacitação para a Web3

A Lumx é uma plataforma voltada para treinar e capacitar profissionais e empresas que desejam integrar a tecnologia Web3 aos seus negócios. Com uma abordagem educativa avançada, a Lumx fortalece o mercado ao preparar uma mão de obra qualificada, fundamental para o crescimento do blockchain no Brasil.

9. Z.ro Bank: banco digital cripto

O Z.ro Bank integra criptomoedas ao sistema bancário tradicional, permitindo que usuários realizem transações em cripto de maneira prática. Essa abordagem híbrida facilita o acesso dos brasileiros à economia digital e solidifica o Z.ro Bank como uma porta de entrada para novos usuários no universo cripto.

O futuro do blockchain no Brasil

Esses projetos mostram o potencial do Brasil em liderar a adoção de blockchain, construindo um ecossistema dinâmico que combina inovação, educação e inclusão digital. Com iniciativas como o Drex, que abre portas para a digitalização da economia, e projetos como Modular Crypto, que educam e impulsionam o desenvolvimento da comunidade, o país demonstra sua capacidade de se tornar uma referência no cenário blockchain global.

A perspectiva é promissora, e o Brasil avança com passos sólidos rumo a um futuro digital mais descentralizado e conectado.

