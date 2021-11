58% dos desenvolvedores de games já estão usando blockchain, diz estudo

Um novo estudo do Reino Unido revelou que a maioria dos estúdios de jogos de videogame já começou a explorar a tecnologia de blockchain para seus próximos títulos.

Comissionada pela plataforma em blockchain Stratis e realizada pela agência de pesquisas Opinion, o levantamento avaliou 197 desenvolvedores de jogos de videogame nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os resultados mostraram que 58% deles estão começando a usar a tecnologia blockchain e quase metade dos entrevistados (47%) começaram a incorporar tokens não-fungíveis (NFTs) aos seus projetos.

O estudo indica a confiança dos desenvolvedores na tecnologia blockchain e nos NFTs, já que dois terços dos estúdios esperam que o blockchain se torne predominante na indústria de games nos próximos dois anos. Enquanto 72% dos entrevistados estão considerando o uso de blockchain e NFTs nos próximos jogos, mais da metade (56%) planeja aplicar a nova tecnologia em até 12 meses.

O CEO da Stratis, Chris Trew, explicou que a tecnologia blockchain, os tokens e os NFTs são vitais para novos mundos digitais e experiências de jogos. “Eles permitem que os jogadores tenham uma participação nos jogos que jogam, por exemplo, comprando terras dentro de um jogo do metaverso como um NFT ou um carro em um jogo de corrida”, disse ele. “Historicamente, os jogos eram pagos e o valor acumulado apenas para empresas e plataformas. Blockchain e NFTs viram essa situação de ponta-cabeça ”, acrescentou.

Os três principais benefícios do blockchain para a indústria de videogames, segnudo a pesquisa, são jogabilidade inovadora (61%), garantia de valor para os jogadores mantendo o dinheiro no jogo (55%) e recompensas aos jogadores com valor do mundo real (54%).

Enquanto os desenvolvedores de jogos independentes mudaram antes para o espaço do blockchain e dos NFTs, com cerca de 20 deles trabalhando com o blockchain Stratis, Trew acredita que os principais desenvolvedores, também conhecidos como empresas AAA, não ficarão para trás. Grandes nomes como Ubisoft e EA já anunciaram seu interesse na tecnologia, e a Epic Games deu as boas-vindas aos jogos em blockchain na sua plataforma.

O interesse dos desenvolvedores de jogos em blockchain concentra-se em finanças descentralizadas ou GameFi (57%), o modelo "play-to-earn", ou "jogue para lucrar" (46%), NFTs que oferecem propriedade de itens no jogo (44%) e moeda digital no jogo (42%).

Para Trew, os desenvolvedores de jogos considerarão o efeito de rede dos jogos "jogue para lucrar", ou então os jogadores simplesmente migrarão para jogos que os recompensam por seu tempo. “Os jogadores são apaixonados. Dar a eles a chance de ter uma participação no jogo, de poder ganhar dinheiro no metaverso, assim como você pode no mundo real, é revolucionário.”

por Cointelegraph Brasil

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube