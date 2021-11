Rodada de investimento de US$40 mi visa novas funcionalidades na Solana

Apesar dos blockchains Ethereum e Solana serem frequentemente apresentados como rivais, investidores acabaram de juntar dezenas de milhões de dólares em um projeto que visa trazer o motor de computação da Ethereum para a Solana.

Na terça-feira, 9, a Neon Labs anunciou uma rodada de investimentos de 40 milhões de dólares, liderada pela Jump Capital e que também contou com IDEO CoLab Ventures, Solana Capital, Three Arrows Capital, entre outros.

A Neon Labs angariou os fundos com a venda de seu token, e os lucros “serão utilizados para acelerar a escalabilidade do time da Neon Labs em categorias que abragem research, desenvolvimento central, marketing e desenvolvimento de negócios”, além de um programa de gratificação, de acordo com o comunicado de imprensa da Neon Labs.

A Neon Labs é a desenvolvedora do Neon, ambiente de software baseado na Solana que permite que usuários construam aplicações utilizando a Ethereum Virtual Machine (EVM). Com essa tecnologia, desenvolvedores podem escrever contratos inteligentes em linguagens de programação familiares como Solidity e Vyper, utilizar ferramentas como a interface de carteira digital da MetaMask e implementar facilmente forks de protocolos pré-existentes como Aave – tudo isso enquanto se beneficiam da habilidade da Solana de processar transações de forma rápida e com taxas menores.

O projeto busca lançar seu mainnet este mês, e está disponível na testnet e devnet da Solana, de acordo com a página oficial do Neon.

Os projetos de portabilidade do EVM para blockchains usando computação alternativa provaram ser populares entre os investidores de Venture Capital.

Em outubro, a Aurora - um projeto com o objetivo de permitir a computação EVM no blockchain Near - arrecadou 12 milhões de dólares.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube