1º evento de blockchain games do Brasil terá campeonato de Axie Infinity

O crescimento do mercado de jogos em blockchain, impulsionados pelos NFTs e pelo modelo "play-to-earn" (ou "jogue para lucrar"), que recompensa os jogadores com criptomoedas, deu origem ao primeiro evento brasileiro sobre o tema, o Blockchain Games Festival (BGF), que acontece de forma online, em uma espécie de metaverso, a partir da sexta-feira, 10, e poderá ser acompanhado gratuitamente.

O sucesso dos jogos em blockchain não se mede apenas pelo número de usuários ativos em cada plataforma ou pelos valores transacionados em cada uma, mas também pelo ecossistema ao redor dos jogos, e os eventos são um passo importante. Basta observar, por exemplo, que uma das principais consequências do crescimento do mercado de games "tradicional" foi o surgimento de grandes campeonatos, com premiações milionárias e jogadores do mundo todo.

O BGF é o primeiro evento focado em jogos em blockchain do Brasil e, além de palestras sobre o assunto, com alguns dos maiores especialistas deste mercado, terá também uma competição de Axie Infinity, o principal jogo "play-to-earn" em blockchain do mundo.

O festival será transmitido pela Class TechExperience no canal da Genesys Gaming no YouTube, em um palco virtual inspirado no assunto do momento: o metaverso. A ideia, segundo a organização, é "garantir a imersão completa da audiência" neste universo. Os organizadores também prometem distribuir NFTs e outros presentes, inclusive criptoativos, para quem estiver assistindo ao vivo.

Serão três dias de evento - 10, 11 e 12 de dezembro -, sendo o primeiro dia destinado a palestras e debates sobre a história, o presente e as expectativas sobre o futuro do setor, com participação de especialistas em criptoativos, blockchain, NFTs, jogos "play-to-earn" e muito mais. Estão confirmadas as presenças de executivos de alguns dos principais jogos em blockchain do mundo, como Axie Infinity e Upland, especialistas da Blockchain Games Brasil, do Blockchain Hub, do setor de digital assets do BTG Pactual e, claro, também do Future of Money, da EXAME.

No segundo dia do BGF serão realizados torneios de Axie Infinity com premiações em dinheiro e várias demonstrações de alguns dos jogos em blockchain de maior destaque na atualidade. Já confirmaram presença na disputa jogadores de diversas comunidades de jogos em blockchain, como Nexusverso, Sp4ce Games, Bayz, Metadex e Level Máximo, além da própria Genesys Gaming.

Já no terceiro e último dia, acontece o torneio "Super Stars", exclusivo para jogadores convidados, em lista que reúne influenciadores e YouTubers especializados em videogames, como Victor "Eagle" Trindade e Gabriel "Neox", que somam quase 8 milhões de inscritos na plataforma de vídeos do Google.

Para participar do evento, acesse o canal da Genesys Gaming no YouTube. O link também será divulgado nas redes sociais do Future of Money, que você pode conferir clicando nos botões abaixo.

