Vitória x Grêmio: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Vitória recebe o Grêmio nesta quarta-feira, 4 de dezembro, às 20h, no Estádio Manoel Barradas, o "Barradão", em Salvador. A partida será válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Vitória x Grêmio?

O jogo entre Vitória e Grêmio será transmitido ao vivo no Premiere, às 20h.

Qual horário do jogo Vitória x Grêmio?

A partida entre Vitória e Grêmio está marcada para as 20h desta quarta-feira, 4 de dezembro.

Onde assistir ao jogo Vitória x Grêmio no streaming?

O jogo entre Vitória e Grêmio será transmitido ao vivo no Premiere, às 20h. Assinantes do Prime Video que incluíram o canal Premiere na assinatura também conseguem asssitir à partida no streaming.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.